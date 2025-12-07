¤Ê¤¼²¿ÅÙ¤â·«¤êÊÖ¤·¤¿¤Î¤«¡¡ÊªµÄ¤ò¾ú¤¹Ä¥ËÜÃÒÏÂ¤Î¡È¸Æ¤Ó´Ö°ã¤¨¡É¤ËÃæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤â±¿±Ä¤òµêÃÆ¡Öµö¤µ¤ì¤Ê¤¤¡×¡ÖºÇÄã¸Â¤Î·É°Õ¤ÏÊ§¤¦¤Ù¤¡×
Ä¥ËÜ¤ò½ä¤ë¡¢¤¢¤ëÁûÆ°¤¬ÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤¿(C)Getty Images
¡¡ÆüËÜ¤Î¥¨¡¼¥¹¤ËÀ¸¤¸¤¿¤Þ¤µ¤«¤Î»öÂÖ¤¬¡¢ÇÈÌæ¤òÀ¸¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡ÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¸½ÃÏ»þ´Ö12·î5Æü¤ËÃæ¹ñ¡¦À®ÅÔ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Âîµå¤Îº®¹çÃÄÂÎ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡Ë¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸2¡¢ÆüËÜ¤È´Ú¹ñ¤Î°ìËë¤À¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÃæ¹ñ¤ÎÀ¤³¦²¦¼Ô¤ò°µÅÝ¡ª¡¡Ä¥ËÜÃÒÏÂ¡¢µ¤Ç÷¤ÎÀ¤³¦À©ÇÆ¥·¡¼¥ó¤ò¸«¤ë
¡¡»î¹çÁ°¤À¤Ã¤¿¡£Î¾¥Á¡¼¥à¤Î³ÆÁª¼ê¤¬½ç·«¤ê¤Ë¾Ò²ð¤µ¤ì¡¢¡Ö¥ß¥Þ¡¦¥¤¥È¥¦¡×¤È°ËÆ£ÈþÀ¿¤¬¥³¡¼¥ë¤µ¤ì¤¿¸å¡¢½çÈÖÄÌ¤ê¤Ë¤¤¤±¤Ð¡¢Ä¥ËÜÃÒÏÂ¤ÎÌ¾¤¬¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤È¤³¤í¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¾ìÆâ¤Ë¶Á¤ÅÏ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ö¥ß¥ï¡¦¥Ï¥ê¥â¥È¡×¡ÊÄ¥ËÜÈþÏÂ¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤Ë¸þ¤±¤¿¶ÛÄ¥´¶¤âÁê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¸±¤·¤¤É½¾ð¤Î¤Þ¤Þ¤½¤Î¾ì¤òÆ°¤«¤Ê¤¤ÃÒÏÂ¤ò¸«¤Æ¡¢¾ìÆâ¤Ë¤ÏºÆ¤ÓÆþ¾ì¤òÍ¡¤¹¤è¤¦¤Ë¡Ö¥ß¥ï¡¦¥Ï¥ê¥â¥È¡×¤ÎÀ¼¤¬¶Á¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤Þ¤ó¤¸¤ê¤È¤â¤·¤Ê¤¤ÆüËÜ¤Î¥¨¡¼¥¹¤Î»Ñ¤Ë°ÛÊÑ¤ò´¶¤¸¤¿¤Î¤«¡¢´Ö°ã¤¤¤òÇÄ°®¤·¤¿¤Ç¤¢¤í¤¦Ã´Åö¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï¤¹¤°¤µ¤Þ¡¢¡Ö¥È¥â¥«¥º¡¦¥Ï¥ê¥â¥È¡×¤È¸Æ¤ÓÄ¾¤·¡£¤³¤³¤Ç¤è¤¦¤ä¤¯ÃÒÏÂ¤Ï¥³¡¼¥È¤Ë¿Ê¤ó¤À¡£
¡¡¸Î°Õ¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¤¤¤º¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢±¿±ÄÂ¦¤ÎÁÆËö¤ÊÂÐ±þ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡¡ÆüÃæ´Ø·¸¤Î°²½¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤ëÃæ¤À¤¬¡¢Âîµå³¦¤Î¥¹¥¿¡¼¤ÎÌ¾¤ò´Ö°ã¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¡ÈËÞ¥ß¥¹¡É¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¹ñÆâ¤Ç¤â¥·¥Ó¥¢¤Ë¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥á¥Ç¥£¥¢¡Ø¿·Ï²ÂÎ°é¡Ù¤Ï¡ÖÄ¥ËÜÃÒÏÂ¤ÎÌ¾Á°¤¬¸í¤é¤ì¤¿¡¢¤Ò¤¤¤Æ¤Ï¸Î°Õ¤Ë¸í¤Ã¤Æ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ïº£²ó¤¬½é¤á¤Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È»ØÅ¦¡£¸±¤·¤¤´é¤òÉâ¤«¤Ù¤¿ÃÒÏÂ¤ÎÈ¿±þ¤ò¡Ö¤¿¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÉÔËþ¤¬ÇúÈ¯¤·¤¿·ë²Ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡ÖÊ£¿ô²ó¤ËÅÏ¤Ã¤Æ´Ö°ã¤Ã¤¿¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ïµö¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÃÇ¤¸¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Ãæ¹ñ¤Î¥Ý¡¼¥¿¥ë¥µ¥¤¥È¡Ø¸ÑÌÖ¡Ù¤Ï¡ÖÄ¥ËÜÃÒÏÂ¤¬·ãÅÜ¤·¤¿¡ª¡×¤È°ìÏ¢¤ÎÁûÆ°¤ò¾Ò²ð¡£¤ä¤Ï¤êÀµ¼°¤Ê¥³¡¼¥ë¤¬¤µ¤ì¤ë¤Þ¤ÇÆþ¾ì¤òµñÈÝ¤·¤¿ÃÒÏÂ¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤¤ò¡Ö¤ä¤ä²á·ã¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤Î·ï¤ËÂÐ¤¹¤ëºÇÅ¬²ò¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÉ¾¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¡Öº£²ó¤Î´Ö°ã¤¤¤Ï¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÀìÌçÀ¤Ëµ¿Ìä¤òÄè¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡×¤È±¿±ÄÂ¦¤òµêÃÆ¤·¤¿¡£
¡Ö¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¹ñºÝÂç²ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¶¥µ»¤Î¥È¥Ã¥×¤Ë·¯Î×¤¹¤ë¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤ÎÌ¾Á°¤òÏ¢Â³¤·¤Æ´Ö°ã¤¨¤ë¹Ô°Ù¤Ïµö¤µ¤ì¤Ê¤¤¥ß¥¹¤Ç¤¢¤ê¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î½àÈ÷ÉÔÂ¤òÏªÄè¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ØÌ¾Á°¡Ù¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ï¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Î¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤ÈÂº¸·¤Î¾ÝÄ§¤À¡£¤è¤Ã¤ÆÄ¥ËÜÃÒÏÂ¤ÎÈ¿±þ¤ÏÍý²ò¤ò¼¨¤¹¤Ù¤¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢ºÇÄã¸Â¤Î·É°Õ¤¬Ê§¤ï¤ì¤ë¤Ù¤¤À¡£
¡¡¤³¤ÎÁûÆ°¤Ë¸½¤ì¤ë±¿±ÄÂ¦¤Î¥×¥í°Õ¼±¤Î·çÇ¡¤Ï¡¢²¿¤è¤ê¤âÁª¼ê¤Ø¤ÎÉÔ·É¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤·¤Æ¶¥µ»¤Î¸·Ì©À¤ÈÁñ¸·¤µ¤òÂ»¤Ê¤¦¤â¤Î¤À¡£Áñ¸·¤ÊÆþ¾ì¼°¤ÏÂç²ñ¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤Í×ÁÇ¤Ç¤¢¤ê¡¢¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¥ß¥¹¤ÏÂç²ñ¤ÎÎ®¤ì¤È¸·½Í¤µ¤òÍð¤·¡¢²ñ¾ì¤È¥Æ¥ì¥Ó´ÑÀï¼ÔÁÐÊý¤Ë¤È¤Ã¤ÆË¸¤²¤È¤Ê¤ë¡×
¡¡Ãæ¹ñ¹ñÆâ¤Ç¤âÆüËÜ¿Í¥¨¡¼¥¹¤ËÆ±¾ð¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ëº£²ó¤ÎÁûÆ°¡£¤½¤ÎÍ¾ÇÈ¤Ï¤·¤Ð¤é¤¯Â³¤¤½¤¦¤À¡£
¡ÎÊ¸¡¿¹½À®¡§¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô¡Ï