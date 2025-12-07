¼¼°æÍ¤·î¡¢ÆÍÁ³¤Î·ãÄË¡õ·ìÇ¢¤ò¹ðÇò¡Ö¤ª¤·¤Ã¤³¤Î¿§¤Ë¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤³¤¤¤¿¡×µßµÞÈÂÁ÷¤ò¹Í¤¨¤ë¤â¡Ä
¡¡ºî²È¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¼¼°æÍ¤·î¡Ê55¡Ë¤¬6Æü¤Ë¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¤·¡ÖµßµÞ¼Ö¤â¹Í¤¨¤¿¡×¤Û¤É¤Î·ãÄË¤Ë½±¤ï¤ì¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¼¼°æ¤Ï¡ÖºòÈÕ¡¢ÌÀ¤±Êý¤«¤é·ìÇ¢¡£¤ª¤·¤Ã¤³¤Î¿§¤Ë¤Ï¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤³¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤è¤êÇØÃæ¤ÈÊ¢¤¬ÄË¤¯¤Æ¤µ¡£ÉÂ±¡³«¤¯»þ´Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡Ê°ì½Ö¡¢µßµÞ¼Ö¤â¹Í¤¨¤¿¡Ë¡¢¤Ê¤ó¤È¤«¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡×¤ÈÊó¹ð¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¿ÇÃÇ¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤³¤í¡Ö¡ØÇ¢´É·ëÀÐ¡Ù¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¤¡Ö¿¬¤ËÄË¤ß»ß¤áºÁÌôÆþ¤ìÆó½½Ê¬¤·¤¿¤é¡¢ÄË¤ß¤¬¾Ã¤¨¡¢Æ¬¤ÎÃæ¤ÇÀöºÞ¤ÎCM¶Ê¤¬Î®¤ì½Ð¤·¤¿¤ï¡×¤È¾É¾õ¤ÏÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Ö¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢Ç¢´É¤È¤¤¤¦ºÙ¤¤¥Û¡¼¥¹¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¡¢¤¢¤ó¤Ê¤ËÄË¤¯¤Ê¤ë¤È¤Ï¤Í¡£¿ÍÂÎ¤ÎÉÔ»×µÄ¡£¤ª¤Ã¤È¡¢ÄË¤ß»ß¤á¤¬¸ú¤¤¤Æ¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢É÷Ï¤Æþ¤Ã¤Æ¡¢¥¢¥¤¥¹¿©¤Ù¤Ê¤¤ã¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£