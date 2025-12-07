【40・50代】髪型マンネリ中（泣）→ 速攻垢抜け！「ひし形ウルフ」が推せる♡

いまっぽい抜け感をつくる「ひし形ウルフ」に注目！ トップに高さを出しつつ首元を引き締めるシルエットが特徴で、横顔まで美しく見せられそうなのも魅力的。今回は、人気美容師さんたちのInstagram投稿から、洗練された大人のひし形ウルフをご紹介します。

明るめベージュのショートウルフ

明るめのベージュカラーが映える、ひし形シルエットのショートウルフ。後頭部はふんわりと丸みを持たせ、首元でキュッとくびれをつくることで、立体感を引き出しています。襟足は薄めにつくり、外ハネに流すことで、軽さと抜け感をプラス。

オリーブグレージュのプチウルフボブ

こなれ感漂うオリーブグレージュが映えるプチウルフボブ。トップはふんわり内に入れて丸みを出し、ベースは厚みを残しながらも軽やかに外へ流しています。レイヤーカットによってひし形の立体感が強調され、上品さと柔らかさを兼ね備えた仕上がりに。

アッシュグレーの短めウルフボブ

くすみ感のあるアッシュグレーが上品に映える短めウルフボブ。トップには自然な丸みを出し、首元で引き締めることで、ひし形の美しいシルエットをつくっています。毛先は短めに整えてくるんと外ハネに整えて、グッと大人可愛く◎ 柔らかな動きがありながらも、品よくまとまっています。

コンパクトなひし形ショートウルフ

軽快な動きを出した、ショートウルフ。後頭部をふんわりと立ち上げ、首元にくびれをつくることで、ひし形シルエットを形成しています。襟足はタイトに整えてから軽く外ハネにスタイリングし、軽さと抜け感を両立。シンプルながら計算されたバランスが、大人のおしゃれ感を引き立てます。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@motoshi_wtokyo_wolf様、@kitadani_koujiro様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里