ÌÚÂ¼ÂóºÈ¡¢3Ç¯¤Ö¤ê¡È¥Ð¥ÐÈ´¤¡É»²Àï ÁêÍÕ²íµª¤ÈÆ±¤¸Âî¤Ç½éÂÐ·è¡ÚBABAÈ´¤ºÇ¼å²¦·èÄêÀï¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/12/06¡ÛÌÚÂ¼ÂóºÈ¤¬¡¢2026Ç¯1·î3ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ØBABAÈ´¤ºÇ¼å²¦·èÄêÀï2026¿·½ÕSP¡Ù¡Ê18»þ¡Á21»þ30Ê¬¡Ë¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£3Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¡È¥Ð¥ÐÈ´¤¡É¤Ë»²Àï¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖBABAÈ´¤ºÇ¼å²¦·èÄêÀï¡×»²²Ã¤¹¤ëÂçÊª¥¢¥¤¥É¥ë
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¥Ð¥ÐÈ´¤Ä©Àï¼ÔÂè1ÃÆ¤È¤·¤ÆÌÚÂ¼¤Î»²²Ã¤¬²ò¶Ø¡£ÌÚÂ¼¤Ï¡ØVSº² ¥°¥é¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó 2023Ä¶¹ë²Ú¿·½Õ3»þ´ÖSP¡Ù¡Ê2023Ç¯1·î3Æü¡ËÆâ¤ÇÊüÁ÷¤·¤¿¡ÖBABAº²¡×°ÊÍè¡¢3Ç¯¤Ö¤ê3²óÌÜ¤Î»²Àï¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÈÖÁÈ¥Û¥¹¥È¤ÎÁêÍÕ²íµª¤ÈÆ±¤¸Âî¤ÇÀï¤¦¤Î¤Ïº£²ó¤¬½é¤á¤Æ¡£ÌÚÂ¼¤Î¥«¡¼¥É¤ò°ú¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÁêÍÕ¤Ï¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£¡ÊÌÚÂ¼¤Ï¡ËÂç¹¥¤¤ÊÀèÇÚ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÂÐÀï¤¹¤ë¤È¤Ê¤ë¤È¡Ä¡×¤È¶ÛÄ¥¤·¤¿ÌÌ»ý¤Á¡£°ìÊý¡¢ÌÚÂ¼¤Ï¥É¥ó¤È¹½¤¨¡¢¤½¤Î¾ì¤Î¶õµ¤¤ò»ÙÇÛ¤¹¤ë¡£
ÁêÍÕ¤ÈÌÚÂ¼¤é¤¬ÂÐ·è¤¹¤ë¤Î¤ÏÍ½ÁªÂè5»î¹ç¡£ÁêÍÕ¤é¤ÎÀï¤¤¤ò¸«¼é¤ë¤¨¤Ê¤ê¤«¤º¤¤é¤âÂè5»î¹ç¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¤¿¤À¤Ê¤é¤ÌÊ·°Ïµ¤¤Ë¡ÖÂç¾æÉ×¤À¤è¤Í¡Ä¡©¡×¤È¥É¥¥É¥¡£ÁáÂ®¡¢ÌÚÂ¼¤¬¥«¡¼¥É¤òÀÚ¤ê»Ï¤áÃ¯¤âÍ½ÁÛ¤À¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤ÇÈÍð¤Î¥Ð¥ÐÈ´¤ÂÐ·è¤¬Ëë¤ò³«¤±¤ë¡£
²Ì¤¿¤·¤ÆÌÚÂ¼¤Ï»ý¤ÁÁ°¤Î¾¡Éé¶¯¤µ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤¿¤Î¤«¡£ÁêÍÕ¤¬¡Ö¤³¤ó¤ÊÌÚÂ¼¤µ¤ó¤Î»Ñ¡¢¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¤ÈÏÃ¤¹ÌÚÂ¼¤Î»Ñ¤È¤Ï¡£
2012Ç¯¤ËÂè1²óÂç²ñ¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ°Ê¹ß¡¢¿ô¡¹¤ÎÌ¾¾¡Éé¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¡¢º£¤ä¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¿·½Õ¤ÎÉ÷Êª»í¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ÖBABAÈ´¤ºÇ¼å²¦·èÄêÀï¡×¡£¹ë²Ú·ÝÇ½¿Í¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤·¡¢¤¿¤À¤¿¤À¥Ð¥ÐÈ´¤¤ò¤¹¤ë¤À¤±¤Î¤¤¤¿¤Ã¤Æ¥·¥ó¥×¥ë¤Ê´ë²è¤Ç¤¢¤ë¡£
¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¡¢ÉñÂæ¤Ê¤É±ÇÁüºîÉÊ¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÌòÊÁ¤ò±é¤¸Ê¬¤±¤ëÇÐÍ¥¿Ø¤ä¡¢¿¿·õ¾¡Éé¤ÎÀ¤³¦¤Ë¿È¤òÃÖ¤¯¥È¥Ã¥×¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤é¤Î¡¢¡È¥Ð¥Ð¤ò»ý¤Ã¤¿½Ö´Ö¡É¤Ë»×¤ï¤ºÊø¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦É½¾ð¤ä¡¢»ý¤Á»¥¤òÊÌ¤Î¿Í¤ËÅÏ¤¹¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬»ý¤Æ¤ë¡È¥·¥ã¥Ã¥Õ¥ë¥Ü¥¿¥ó¡É¤ò°ìÀ¸·üÌ¿Ãµ¤¹»Ñ¤Ê¤É¡¢¤¿¤Ã¤¿1Ëç¤Î¡È¥Ð¥Ð¡É¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¤ë»Ñ¤ä¡¢ÂÐÀïÁê¼ê¤È¤ÎËÜµ¤¤Î¶î¤±°ú¤¤¬ËÜÈÖÁÈ¤ÎÌ¥ÎÏ¤Î1¤Ä¡£º£²ó¤âÍ½Áª5»î¹ç¹Ô¤¤¡¢¤ª¤Î¤ª¤Î¤Î»î¹ç¤ÇºÇ¸å¤Þ¤Ç¥Ð¥Ð¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿ÍÊª¤¬¡È¥¶¥Ã¥¡¼¥Á¥ã¥ó¥¹¡É¤Ë¿Ê½Ð¤·¡¢·è¾¡¿Ê½Ð¼Ô¤ò·è¤á¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢Â¾Ä©Àï¼Ô¤ä¡¢¡ØÁêÍÕ¡ý¡ßÉô¡Ù¡ÊËè½µÅÚÍË16»þ30Ê¬¡Á17»þ¢¨´ØÅì¥í¡¼¥«¥ë¡Ë¤Ç¿Íµ¤¤Î¤â¤¦1¤Ä¤Î´ë²è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢º£¸å²ò¶Ø¤µ¤ì¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡ÌÚÂ¼ÂóºÈ¡¢3Ç¯¤Ö¤ê»²Àï¤ÇÁêÍÕ²íµª¤é¤È¡È¥Ð¥ÐÈ´¤¡ÉÂÐ·è
¢¡¡ÖBABAÈ´¤ºÇ¼å²¦·èÄêÀï¡×
