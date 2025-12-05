子育てと切っても切り離せない、勉強や受験の悩み。子どもの将来を案じてつい「勉強しなさい」と言ってしまいますよね。ですが、どれだけ親が勉強を強制しても、子ども本人が勉強に興味をもたなければ、勉強の習慣は身につかないもの。今回は、親子で無理することなく学力を伸ばせる勉強との向き合い方について、多数の教育機関と連携しながら子どもの未来のサポートと研究を行っている、「いこーよ 子どもの未来と生きる力研究所」に教えてもらいました。

※ この記事は『自立した子どもになるための やらない子育て』（扶桑社刊）より一部を抜粋し、再編集しています。

子どもの宿題、親がしっかり見てあげるべき？

子どもが小学生になったとき、多くの親が「どこまで宿題に関与すべきか」と悩みます。

ですが、心配のあまり親が宿題を見ていると、親に言われなければ宿題をしない子どもに成長する可能性があります。

さらに、「どうやって解くの？」と助けを求め、自力で宿題に取り組む姿勢が身につかないことも…。

小学校低学年の間は一緒に取り組んでもいいですが、答えは教えないこと。ヒントを小出しにするなど自分で考えるように促し、中学年以降は宿題に親は関与しないようにしましょう。

以前、中学受験塾の経営者が、「学力が伸びる子は、質問力のある子」と話していました。先生から説明を受けても「まだわからない」とさらに質問する子が伸びるのだそう。

宿題をとおして質問力を伸ばすためには、「この問題がわからない」と聞かれたときに、「どこまで理解して、どこがわからない？」と聞き返すようにしましょう。わからない箇所を特定する力を伸ばすことで、質問力が鍛えられますよ。

学校で学ぶ教科だけが勉強ではない

親として、子どもに勉強して欲しいと思うのは当然のこと。ですが、残念ながら子どもが自らやりたいと思わないかぎり、勉強習慣は身につきません。ある中高一貫校の校長先生も「無理やり勉強をさせても習慣にはなりません」と話されています。

ただ、その先生は同時に「勉強は、国語・数学・理科・社会だけではありません」とも話していました。教科だけではなく、「もっと知りたい」と興味を持ち、没頭することすべてが学びであり、“好き”から広がる学びもあるというのです。

実際、現在大学教授であり、とある運動部の監督としても活躍されている方は、子どもの頃は勉強をあまりしなかったと語っていました。ただ、スポーツがなによりも好きで、その“好き”教育論にも広げ、今や教授としても活躍。大学で教鞭をとるほか、非認知能力についての講演を行うなど、忙しい日々を過ごされています。

もちろん、勉強習慣が身につくに越したことはありませんし、親御さんの不安や心配も理解できます。ですが、「学校で習うことが勉強のすべてではない」ことを、頭のすみにでも置いておいてください。

“好き”を学びに昇華する、親の「ちょいたし」技術

“好き”をきっかけに学びまで導くのは、親の腕の見せどころ。

ポイントは、子どもの興味に「ちょいたし」するという意識です。たとえば、工作が好きならロボットプログラミング教室へ、K−POPが好きなら韓国について書かれた本を一緒に探しに行く…そんな工夫が学びの入り口になります。

また、子どもの勉強の取り組み方にもタイプがあります。

幅広く知的好奇心が旺盛なタイプ、ひとつの興味から「もっと知りたい」と追求するタイプ、競争に勝ちたいタイプ、目標をひとつずつクリアして喜びを感じるタイプ…。

わが子がどのタイプかを見極めることでも、より効果的な「ちょいたし」が見つかるでしょう。

大きく変わりつつある大学入試

とはいえ、それでも「大学のことを考えると、最低限の勉強は…」と思ってしまうのも親心。ですが近年、大学入試は大きく変化しています。

今まで主流だった一般入試のような学力だけを測るものではなく、基礎学力に加え主体的な学習姿勢を評価する、総合型選抜（旧AO入試）や学校推薦型選抜（旧推薦入試）を重要視する大学が増えているのです。

なぜなら入学後、後者の方が勉学にはげみ、GPA（※Grade Point Average の略で、各履修科目の成績から特定の計算式で算出される成績評価値。2025年現在、日本のほとんどの大学で導入）が高いというデータが出ているから。

総合型選抜で入学した学生は、自分の関心が明確で「大学でこれを学びたい」という強い意志をもっています。大学合格がゴールではなく、入学後の学びこそが目的となっているのです。

就職においても、大学の偏差値はさほど意味をなさないと言われて久しいです。本人が興味のもてない勉強に時間と労力を費やすより、興味・関心を勉強に発展させる工夫をした方が、子どもも前向きになり、親もずっとラクになれるはずです。