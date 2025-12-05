ダイソーのおもしろい調理グッズをご紹介します。ESSEonlineライターで、100円グッズに詳しい奥野敦子さんがおすすめするのは「フレンチトーストメーカー」（220円）。電子レンジで簡単にしっとりとろけるフレンチトーストができるというものです。朝食に、おやつに、ひと品をつくれる、おすすめのグッズをレポートしてくれました。

レンジでつくれる「フレンチトーストメーカー」

電子レンジでフレンチトーストがつくれる専用容器をダイソーで発見！ 食パンサイズの容器で無駄なく卵液がしみ込みます。この容器以外は使わないので、洗い物も最小限ですむのがうれしいですね。

【写真】こんがり派のフレンチトースト

開封すると、フタ、バスケット、容器の3つのパーツが入っていました。

しっとりとろけるフレンチトーストのつくり方

準備する材料は、食パン1枚と、調味料［生卵1個、牛乳125cc、砂糖大さじ1］のみ。食パンは6枚切りがおすすめです。

●つくり方

まず、容器に調味料（生卵、牛乳、砂糖）すべてを入れ、よくかき混ぜます。

（1） しっかりかき混ぜた卵液にバスケットをセットします。

（2） 食パンの両面をしっかりひたします。

（3） フタをしっかり閉めます。

（4） 冷蔵庫で20分寝かせます。（4枚切り、5枚切りの場合はもう少し時間を延長して調整してみてください）

しっかり卵液がしみ込んだかを確認したら、電子レンジ500Wで3分加熱します。加熱後に電子レンジ内で1分蒸らし、卵液を浸透させたら…。

しっとりなめらかなフレンチトーストが完成！

完成です！ しっとりなめらかな口当たりのフレンチトーストになりました。

こんがり派はフライパンも使ってみて

こんがり派の方は、フライパン調理がおすすめ。

フライパンでバターを溶かしたら、バスケットから取り出した食パンをフライパンに移し、中火で両面を焼いてくださいね。

いろいろな食感を楽しめる！

家族の反応は、しっとり派とこんがり派にわかれました。ちなみに私はこんがり派！ 外はカリっと、中はトロっとの食感がたまりません。

ほかにも、アルミホイルをクシュっとし、その上に卵液がしっかりしみ込んだ食パンをバスケットから取り出して乗せ、軽く包んで4つの角をキュッと結び、バターを乗せてトースターで焼いてみましたよ。

それぞれの家庭でお好みの食感を楽しんでみてくださいね！