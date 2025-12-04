【訃報】俳優・中島ゆたかさん 「大腸がん」の前兆となる初期症状や原因を医師が解説

大腸がんのため、俳優・中島ゆたかさんが11月27日に亡くなっていたと報じられています。73歳でした。そこで医師の和田先生に大腸がんの初期症状・原因・検査法・治療法や何科へ受診すべきかなどを解説してもらいます。気になる症状がある場合は迷わず病院を受診してください。



監修医師：

和田 蔵人（わだ内科・胃と腸クリニック）

佐賀大学医学部卒業。南海医療センター消化器内科部長、大分市医師会立アルメイダ病院内視鏡センター長兼消化器内科部長などを歴任後の2023年、大分県大分市に「わだ内科・胃と腸クリニック」開業。地域医療に従事しながら、医療関連の記事の執筆や監修などを行なっている。医学博士。日本消化器病学会専門医、日本消化器内視鏡学会専門医、日本肝臓学会肝臓専門医、日本医師会認定産業医の資格を有する。

「大腸がん」とは？

大腸とは水分の吸収を行い、便を作るはたらきをしている全長1.5～2mの長さの筒状の臓器です。大腸がんとは、この臓器に発生するがんのことで、大腸がんと診断される方は年々増え続けています。2019年の報告では男性は前立腺がんについで第2位、女性は乳がんについで第2位です。また部位別のがん死亡数も、男性は肺がん、胃がんについで第3位、女性は第1位となっています。

大腸がんの前兆となる初期症状

大腸がんは初期では自覚症状がほとんどありません。進行すると徐々に下記のような症状が出てきます。

腹痛

大腸がんは初期の段階では症状が乏しく、ある程度病気が進行した場合には腹痛を認めることがあります。市販の痛み止めで一時的に痛みを和らげることはできますが、根本的な治療にはならないため、注意が必要です。

主な診療科は、消化器内科です。腹部CT検査などを行う場合が多いです。痛みが軽ければ緊急性はありませんが、痛みが強い場合には早めに受診しましょう。

血便

大腸がんは初期の段階では症状が乏しく、ある程度病気が進行した場合には血便を認めることがあります。慢性的な症状ですので、簡単には改善しません。

主な診療科は、消化器内科です。血液検査や下部消化管内視鏡検査（大腸カメラ）を行う場合が多いです。血便がみられた場合には必ず病院を受診しましょう。また血便の回数や量が多い場合は、すぐに受診しましょう。

便秘

大腸がんは初期の段階では症状が乏しく、ある程度病気が進行した場合には便秘を認めることがあります。左側結腸がん（大腸の左側に発生するがん）では、腹痛を伴った便秘が出現することがあります。また“便が細くなった”と表現される方もいらっしゃいます。慢性的な症状ですので、簡単には改善しませんが十分な食物繊維の摂取や水分補給を心掛けましょう。

主な診療科は、消化器内科です。腹部CT検査などを行った上で下部消化管内視鏡検査を施行する場合が多いです。緊急性はありませんが、便秘が1週間近く続く場合や腹痛を伴う場合は早めに病院を受診しましょう。また嘔吐を繰り返す場合には、すぐに病院を受診しましょう。

貧血

大腸がんは初期の段階では症状が乏しく、ある程度病気が進行した場合にはがんからの出血に伴う貧血を認めることがあります。貧血が進行するとめまいやふらつき息切れなどの症状をきたす場合があります。慢性的な症状ですので簡単には改善しませんが、自宅でできる対処法は市販の鉄分のサプリメントや鉄分が多く含まれるレバーをはじめとした肉類や魚介類などを摂取することです。

主な診療科は、消化器内科です。血液検査や上部消化管内視鏡検査（胃カメラ）、下部消化管内視鏡検査を行う場合が多いです。緊急性はありませんが、貧血を指摘された場合には必ず病院を受診しましょう。またふらつきや息切れなどの症状がある場合にはなるべく早めに病院を受診しましょう。

大腸がんの主な原因

大腸ポリープ

大腸がんの主な原因として腺腫と呼ばれる大腸ポリープが挙げられます。腺腫が少しずつ大きくなり、大腸がんへ移行しますが6mm以上のサイズになるとがん化のリスクが高まるとされており、内視鏡での切除が推奨されています。主な診療科は消化器内科です。

生活習慣の乱れ

大腸がんの主な原因として生活習慣の乱れが挙げられます。食生活の欧米化による脂肪や肉類の過剰摂取、運動不足や肥満、飲酒も原因とされています。

大腸がんの家族歴

大腸がんの家族歴は、大腸がんの主な原因とされています。また家族性大腸ポリポーシスという、大腸に多数のポリープ（腺腫）が発生する遺伝性疾患では放置するとほぼ100%大腸がんを発症するとされています。主な診療科は消化器外科で、治療法は結腸切除術です。

大腸がんの検査法

便潜血検査

大腸がんの検査として便潜血検査があります。日本では40歳以上において2回の便潜血検査が検診に含まれています。便の中に血液の反応があるかどうかを調べる検査で、1回でも陽性であれば下部消化管内視鏡検査を行います。自宅で便を容器に採取してもらうため入院は必要ありません。

下部消化管内視鏡検査（大腸カメラ）

下部消化管内視鏡検査は大腸がんの診断において、がん自体を直接観察でき、組織検査を行うことができる必須の検査です。主に消化器内科で行います。検査前日に下剤、当日に腸管洗浄液を内服していただき検査を行います。

通常は外来で検査可能ですが、高齢者などにおいては検査の負担なども考慮し2、3日入院して行う場合もあります。

CT検査

CT検査は肝臓など他の臓器への転移やリンパ節転移（がんが最初に発生した部位からリンパ液の流れに乗って広がった状態）の診断に有用です。また大腸がんによる通過障害の有無を体に負担をかけずに確認することができます。外来で検査可能なため入院は必要ありません。

大腸がんの治療法

内視鏡治療

「リンパ節転移の可能性がほとんどなく、腫瘍が一括切除できる大きさと部位にある」場合には内視鏡治療の適応になります。治療法には内視鏡的粘膜切除術（EMR）と内視鏡的粘膜下層剥離術（ESD）があります。EMRはスネアと呼ばれる金属の輪を病変にかけて切除を行い、ESDは専用のナイフで病変の周囲の切開や剥離を行います。

EMRの場合は2-3日、ESDの場合は約1週間の入院が必要となります。治療後は特にリハビリは必要ありません。

手術

大腸がんが進行している場合には、消化器外科でリンパ節郭清（がんの周辺にあるリンパ節の切除）を伴った結腸切除術が行われます。おおよそ１～２週間の入院が必要となります。

手術後は、早期のリハビリが早期退院につながるとされています。手術翌日より立ち上がったり、歩いたりする早期離床を行うことが多いです。

化学療法

化学療法には、①術後再発抑制を目的とした補助化学療法と②延命や症状緩和などを目的とした切除不能進行・再発大腸癌に対する薬物療法があリます。

化学療法には点滴や内服薬など複数の種類が存在し、入院が必要な場合も外来で行える場合もあります。

すぐに病院へ行くべき「大腸がんの初期症状」

ここまでは大腸がんの初期症状を紹介してきました。

以下のような症状がみられる際にはすぐに病院に受診しましょう。

強い腹痛や嘔吐を繰り返す場合は、消化器内科へ

大腸がんが進行すると通過障害をきたし、腹痛や便秘などの症状をきたす場合があります。

がまん出来ない程の強い腹痛や嘔吐を繰り返す場合には腸閉塞（腸が腫瘍などによって閉塞し内容物が停滞した状態）の可能性があります。またがんからの出血によって血便が認め、回数や量が多い場合には貧血が進行する可能性があります。

いずれの場合にもすぐに消化器内科を受診するようにしましょう。その際症状が強く、自家用車での移動が困難な場合には救急車を要請しましょう。

受診・予防の目安となる「大腸がん」のセルフチェック法

・血便がある場合

・便秘、便が細くなった場合

・めまい、ふらつき、息切れなどの貧血症状がある場合

「大腸がんの初期症状」についてよくある質問

ここまで大腸がんの初期症状を紹介しました。ここでは「大腸がんの初期症状」についてよくある質問に、Medical DOC監修医がお答えします。

おならがよく出たり、臭いのは大腸がんの初期症状でしょうか？

和田 蔵人 医師

大腸がんが進行すると腸内細菌叢の変化などにより、おならが増えたり、臭くなったりする可能性があります。ただし食物繊維や肉や魚介類、卵や乳製品などの動物性たんぱく質の摂りすぎによっても、おならが増え、おならが臭くなることもあります。過度に心配する必要はありませんが、気になるようでしたら医療機関の受診をおすすめします。

大腸がんを発症すると便はどれくらい細くなりますか？

和田 蔵人 医師

日本人の大腸の内径は部位や個人差にもよりますが、3-5cm程度との報告があります。大腸がんによる通過障害をきたした場合、閉塞の程度にもよりますが、おおよそ1-2cmの細い便が出る場合があります。

編集部まとめ

大腸がんは初期の段階では症状が乏しく、症状が見られた場合にはある程度病気が進行していることもあります。症状がなくても大腸がんの可能性は否定せず、便潜血検査で陽性となった場合には必ず医療機関を受診しましょう。また腹痛や血便、便秘、便が細くなった、めまいや息切れ、ふらつきなどの症状があった場合には、大腸がんの初期症状の可能性がありますので、普段からご自身の体調や便をチェックするようにしましょう。

※この記事はメディカルドックにて『「大腸がんの前兆となる初期症状」はご存知ですか？医師が徹底解説！』と題して公開した記事を再編集して配信しており、内容はその取材時のものです。