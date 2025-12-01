¿ä¤·¤Î¤´ÅöÃÏ¥¢¥¤¥É¥ë¤È·ëº§¤·¤¿²ñ¼Ò°÷¡¢Ì»Æþ¤ê¤Î¿¿Áê¤Ï¡©
¿·¤·¤¤Ì¤Íè¤Î¥Æ¥ì¥Ó¡ÖABEMA¡Ê¥¢¥Ù¥Þ¡Ë¡×¤Ï¡¢11·î30Æü¡ÊÆü¡ËÌë£¸»þ¤è¤ê¡¢°ð³À¸ãÏº¡¢Áðù¬¹ä¡¢¹á¼è¿µ¸ã¤Î£³¿Í¤Ë¤è¤ëÈÖÁÈ¡Ø¤Ê¤Ê¤Ë¡¼ ÃÏ²¼ABEMA¡Ù¤Î#96¤òÌµÎÁÊüÁ÷¤·¡¢ÊüÁ÷½ªÎ»¸å¤è¤êÌµÎÁ¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£
º£²ó¤Ï¡Ø¥«¥Ã¥×¥ëÂç½¸¹ç¡ª»ä¤ÎÈà¤¬No.£±Âè£µÃÆ¡Ù¤ÈÂê¤·¡¢Æ±µéÀ¸¤ÎÊì¿Æ¤È·ëº§¤·¤¿¥«¥Ã¥×¥ë¤ä»Ò¤É¤â£·¿Í¤ÎÂç²ÈÂ²É×ÉØ¤Ê¤É¸ÄÀË¤«¤Ê£´ÁÈ¤Î¥«¥Ã¥×¥ë¤¬ÅÐ¾ì¡£Ãæ¤Ç¤â¡¢¡Ö¿ä¤·¤È·ëº§¤·¤¿É×ÉØ¡×¤È¤·¤Æ¤´ÅöÃÏ¥¢¥¤¥É¥ë¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤ß¤ª¤µ¤ó¤È¡¢¤ß¤ª¤µ¤ó¤ò¿ä¤·¤Æ¤¤¤¿²ñ¼Ò°÷¤Î¤¦¤¤ç¤¦¤µ¤óÉ×ÉØ¤Î¤Ê¤ì¤½¤á¤¬ÏÃÂê¤Ë¡£
¤¦¤¤ç¤¦¤µ¤ó¤¬¤ß¤ª¤µ¤ó¤ò¿ä¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢¤¦¤¤ç¤¦¤µ¤ó¤¬±ØÁ°¹¾ì¤Ç¥é¥¤¥Ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤´ÅöÃÏ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤òÌÜ·â¤·¡Ö¤³¤Î»Ò¤ò¿ä¤¹¤·¤«¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¤ß¤ª¤µ¤ó¤Ë°ìÌÜ¹û¤ì¤·¤¿¤³¤È¡£¤¦¤¤ç¤¦¤µ¤ó¤Ï¡ÖÅÚÆü¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Ê¿Æü¤â¥é¥¤¥Ö¤¬¤¢¤ë¤È¤¤Ï»Å»ö¤òÁá¤¯½ª¤ï¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÁ´ÎÏ¤Ç¥ª¥¿³è¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¡£¤½¤ó¤Ê¤¦¤¤ç¤¦¤µ¤ó¤ò¤ß¤ª¤µ¤ó¤âÇ§ÃÎ¤·¤Æ¤ª¤ê¡ÖÍ¥¤·¤¯¤Æ¡¢¤½¤Î»þ¡¹¤Ç¤«¤±¤ÆÍß¤·¤¤¸ÀÍÕ¤ò¥É¥ó¥Ô¥·¥ã¤Ç¤¯¤ì¤ë¥ª¥¿¥¯¤Î´Õ¤Ç¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¥¢¥¤¥É¥ë¤ò°úÂà¤¹¤ë·è¿´¤ò¤·¤¿¤ß¤ª¤µ¤ó¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¼«¿È¼çºÅ¤Î¤ªÎé¤Î²ñ¤ò³«¤¯¤³¤È¤ò·è¤á¤ë¤â¡¢¥¤¥Ù¥ó¥ÈÁ°Æü¡¢°ÍÍê¤·¤Æ¤¤¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬Î¾¼ê¤ò¹üÀÞ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Âç¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤¬È¯À¸¡£º¤¤ê²Ì¤Æ¤¿¤ß¤ª¤µ¤ó¤¬¤¦¤¤ç¤¦¤µ¤ó¤Ë¡ÖÌÀÆü¼êÅÁ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÏ¢Íí¤·¡¢¤¦¤¤ç¤¦¤µ¤ó¤¬¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£°úÂà¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÏÌµ»öÀ®¸ù¤ò¤ª¤µ¤á¡¢¤½¤ì¤òµ¡¤ËÆü¾ïÅª¤ËÏ¢Íí¤ò¼è¤ê¹ç¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿£²¿Í¤Î´Ø·¸¤Ï°ìµ¤¤Ë¿ÊÅ¸¡£¥¢¥¤¥É¥ë¤ò¼¤á¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡Ö¤â¤¦¤³¤ì¤Ï¹Ô¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤È·è°Õ¤·¤¿¤¦¤¤ç¤¦¤µ¤ó¤Ï¡¢½é¥Ç¡¼¥È¤Ç»³±ü¤ÎÀ±¶õ¤ò¸«¤Ë¹Ô¤¡¢¤ß¤ª¤µ¤ó¤Ë¹ðÇò¡£¸«»ö¸òºÝ¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£EXIT¡¦·ó¶áÂç¼ù¤¬¡Ö¼«Ê¬¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÈÉÕ¤¹ç¤¦¤³¤È¤Ëí´í°¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡©¡×¤È¼ÁÌä¤¹¤ë¤È¡¢¤ß¤ª¤µ¤ó¤Ï¡Ö¿ÍÀ¸¤Ç°ìÈÖ´èÄ¥¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¥¢¥¤¥É¥ë³èÆ°¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò°ìÈÖ¶á¤¯¤Ç¸«¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¿Í¤È·ëº§¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
£²¿Í¤Ï¤½¤Î¸å¡¢¸òºÝÌó£µ¤«·î¤Ç·ëº§¤·¡¢¤¦¤¤ç¤¦¤µ¤ó¤Ï¡Ö¿ä¤·¤ÎÉÄ»ú¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¡×¤³¤È¤â¹ðÇò¡£¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¤È¥ª¥¿¥¯¤¬·ëº§¤¹¤ë¤Ã¤Æ¥ì¥¢¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤±¤É¤Ê¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¤â¡¢½÷À¥¢¥¤¥É¥ë¤ÈÃËÀ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬½÷À¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÉÄ»ú¤ò¤â¤é¤¦¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡×¡Ö·ëº§¤¹¤ë¤È¤¤Ë¡ØüâÈø¡Ê¤ß¤ª¤µ¤ó¤ÎÉÄ»ú¡Ë¤òËÍ¤Ë¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¡¢ËÍ¤¬Ì»Æþ¤ê¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ê¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ï¶Ã¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
·ëº§¸å¤â¥¢¥¤¥É¥ë¤È¥ª¥¿¥¯¤Î´Ø·¸À¤ÏÊÑ¤ï¤é¤º¡¢¤ß¤ª¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤â¹ÎÄê¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤·¡¢ËèÆü¤«¤ï¤¤¤¤¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×¡Öº£Æü¤ÎÉþ¤É¤¦¡©¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¡¢²ÙÊª¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡ØÉþ¤¬±£¤ì¤Á¤ã¤¦¤«¤é»ý¤Ä¤è¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×¤È¤¦¤¤ç¤¦¤µ¤ó¤Î°¦¾ð¿¼¤µ¤ò¸ì¤ë¡£EXIT¡¦¤ê¤ó¤¿¤í¡¼¡£¤¬¡Ö½é¤á¤Æ¤ÎÍýÍ³¤À¡Ä¡Ä¡×¤È¶Ã¤¯°ìÊý¡¢¤ß¤Á¤ç¤Ñ¤Ï¡Ö¥Ð¥Ã¥°¤ò´Þ¤á¤Æ¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ê¤ó¤À¤±¤É¤Í¡ª¡×¤È¥â¥Ç¥ë¤é¤·¤¯±Ô¤¯¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤ò¾Ð¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¤Û¤«¤Ë¤â¡¢Ì¼¤ÎÆ±µéÀ¸¤È·ëº§¤·¤¿¤È¤¤¤¦¥¤¥µ¥à¤µ¤ó¡õ¤ß¤É¤ê¤µ¤óÉ×ÉØ¡¢¼«¿È¤Î¤ß¤Ê¤é¤º£³À¤Âå¤¬£·¿Í·»Äï¤À¤È¤¤¤¦Âç²ÈÂ²É×ÉØ¤Î¤·¤í¤¦¤µ¤ó¡õ¤¢¤ä¤«¤µ¤ó¡¢¥è¥Ã¥È¤ÇÆüËÜ°ì¼þ¤òÃ£À®¤·¤¿¤¿¤«¤·¤µ¤ó¡õ¤¤ê¤Ê¤µ¤óÉ×ÉØ¤é¸ÄÀË¤«¤Ê¥«¥Ã¥×¥ë¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡Ø¤Ê¤Ê¤Ë¡¼ ÃÏ²¼ABEMA¡Ù#96¤Ï¡ÖABEMA¡×¤Ë¤ÆÌµÎÁ¤Ç¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®Ãæ¡£
¤Ê¤ª¡¢12·î£·Æü¡ÊÆü¡ËÌë£¸»þ¤è¤êÊüÁ÷¤Î¡Ø¤Ê¤Ê¤Ë¡¼ ÃÏ²¼ABEMA¡Ù#97¤Ï¡¢¡Øº£SNS¤Ç¥Ð¥º¤ê¤Þ¤¯¤ê¤Î¥¤¥±¥á¥ó¡õÈþ½÷¤ÎÀµÂÎ¤Ï!?°Õ³°¤Ê¿¦¶ÈÂç¹ðÇò¡õ¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤â¸«¤»¤Á¤ã¤¦¤¾SP Âè£´ÃÆ¡Ù¤ÈÂê¤·¡¢ÀÐ¸¶¤µ¤È¤ß¤Ë»÷¤¹¤®¤Î¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¸¦½¤°å¤äµÈÂôÎ¼¤Ë»÷¤¹¤®¤Ê¤ª¤Ë¤®¤ê²°Å¹°÷¡¢»³ÅÄÎÃ²ð¤Ë»÷¤¹¤®¤Ê¥µ¥â¥¨¥É¥«¥Õ¥§Å¹°÷¤é¤¬µæ¶Ë¤Î¥â¥Æ¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£
