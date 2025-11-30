体験ゲームで学ぶ「からだウォーズ」開催 / 1ボタンで8機能を割り当てできる！プログラマブルボタン【まとめ記事】
キリンホールディングス株式会社は、日本科学未来館にて、感染症と免疫を遊びながら学べる期間展示「体内没入型バトル からだウォーズ 免疫細胞軍 vs ウイルス連合軍」を2025年11月26日（水）〜2026年1月25日（日）に開催する。開催に先立ち、11月25日（火）にはメディア向け内覧会を実施した。オープニングイベントでは、キリンホールディングス ヘルスサイエンス事業部の桜井可奈子氏が登壇し、展示のテーマ、内容、開催背景について紹介。また、キリンの乳酸菌研究に関する解説を、同社ヘルスサイエンス事業部 ヘルスサイエンス研究所 主務の城内健太氏が行った。
サンワサプライ株式会社は、1つのボタンに最大8つの機能を割り当てることができるBluetoothプログラマブルボタン「400-MAB211BK」を発売する。本製品は、1つのボタンに最大8つの機能を割り当てることができるBluetoothプログラマブルボタン。プログラマブルボタン/ページターナー（楽譜ページめくり）の2WAYで使えるマルチメディアコントローラーになる。4つのモードがあり、それぞれのモードに対しシングルクリックとダブルクリックに機能を割り当てられるので最大で8機能になる。シンプルボタンで簡単操作。Winパソコンで機能を割り当てたあとは、背面のモード切替えボタンでM1〜M4を選択し、ボタンを1回/2回クリックするだけだ。
■1ボタンで8機能を割り当てできる！プログラマブルボタン
■宮ハンバーグが15%OFFに！小学生以下のお客様は期間中ドリンクバーが無料
コロワイドグループの株式会社アトムが展開するステーキ宮は、2025年12月1日（月）よりチラシに付いた優待券または公式HP該当ページを提示した人限定で、歳末大感謝祭を実施する。
■再び開催！大阪ステーションシティ「世界のミャクミャク展」【大阪・関西万博】
2025年10月13日に閉幕した大阪・関西万博会期中に、万博関係者による参加型企画「世界のミャクミャク展」を実施し、好評だった。今回、再び大阪ステーションシティにて、「世界のミャクミャク展」の開催が決定した。
■免疫細胞軍 vs ウイルス連合軍”に親子で参戦！体験ゲームで学ぶ「からだウォーズ」開催
■toridoriグループ×通販の虎！TikTok Shopを活用した『TikTok版通販の虎-年末年始SP企画-』を開催
各種インフルエンス・プラットフォーム事業を展開する株式会社トリドリのグループ会社でアフィリエイト事業を担う株式会社niksは、株式会社通販の虎と合同で、視聴者参加型LIVEコマース企画『TikTok版通販の虎-年末年始SP企画-』を開催する。
