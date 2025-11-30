【日韓ドリームプレーヤーズゲーム2025 supported by DAISO】日本 − 韓国（11月30日／エスコンフィールドHOKKAIDO）

【映像】エスコン熱狂！ 中田翔、“確信歩き”豪快ホームラン

今シーズン限りで現役を引退した中田翔内野手が、エスコンフィールドHOKKAIDOで特大のアーチを放った。打った瞬間の完璧な一打にファンたちが歓喜している。

今年も開催された日韓ドリームプレーヤーズゲーム2025 supported by DAISO。試合は韓国が5点リードして中盤の4回を迎えた。この回先頭の4番・中田はポン・ジュングンと対峙。カウント1ー0から2球目、高めの球を強振すると、打球はレフトスタンドに一直線。大歓声に包まれながら大きな放物線を描いて、韓国ブルペンに着弾した。

北海道日本ハムファイターズ時代にプレーした北の大地での一発。待ち構えた糸井嘉男や今江敏晃とタッチし、ダグアウト前では原辰徳監督とグータッチを披露。大野奨太や稲葉篤紀ら元日本ハムのメンバーたちとも喜びを分かち合った。

このシーンにABEMAのコメント欄も「まだまだ現役いけるやろ！」「現役復帰のお知らせ」「打った瞬間やね」「翔タイム！！！これよこれよ！」「つい最近まで現役やったもんな！打球が違いすぎるわw」「まだやれるんじゃね？って思わせるスイングよな」「翔さん最高！打った瞬間の確信アーチ！」と盛り上がりを見せた。

（ABEMA『SPORTSチャンネル』）