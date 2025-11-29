¡Ú¤¿¤À¼Ô¤¸¤ã¤Ê¤¤¡ÛÌÅ¤ÎÈà»á¤«¤éÆÏ¤¤¤¿LINE¸ò´¹¤ÎÏ¢Íí¡ª3.9Ëü¿Í¤¬Àä»¿¤·¤¿¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ÎÆâÍÆ¤È¤Ï¡©¡Ú¥Þ¥Þ¥ê¡Û
ÌÅ¤ÎÈà»á¤«¤é¡ÖLINE¸ò´¹¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¢ª¤¿¤À¼Ô¤¸¤ã¤Ê¤¤Ï¢Íí¤Ë3.9Ëü¤¤¤¤¤Í
¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¤Ï * ¤ë(@PlasterStar999)¤µ¤ó¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤¹¡£¤Ï * ¤ë¤µ¤ó¤Ï¡¢ÌÅ¤Ã»Ò¤ÎÈà»á¤ÈLINE¸ò´¹¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£¡Ö¤³¤ì¤¾ÎáÏÂ¡Ä¡×¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¸ò´¹¤·¤Þ¤¹¡£¤¢¤ëÆü¡¢ÌÅ¤Ã»Ò¤ÎÈà»á¤«¤éLINE¤¬Íè¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÆâÍÆ¤¬¤³¤Á¤é¡£
ÌÅ¤Ã»Ò¤ÎÈà¥Ô¤¬¤ï¤¿¤·¤ËLINE¸ò´¹¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¤Ã¤Æ¸À¤¦¤«¤é¡Ê¤³¤ì¤¾ÎáÏÂ¡Ä¤Ã¤Ã¡Ë¤Æ»×¤¤¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤¬¤¿¤¯¸ò´¹¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ó¤À¤±¤ÉÀèÆü¡¢ÌÅ¤Ã»Ò¤Î²Ä°¦¤¤¼Ì¿¿¤È¡Öº£Æü¤Ï¡û¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢·ù¤¤¤Ê¤â¤Î¤ò´èÄ¥¤Ã¤Æ¿©¤Ù¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¤¤¤¦Êó¹ðLINE¤¬¤¤¿¡£¤³¤ì¤¾ÎáÏÂ¡Ä¡©ÌÅÈà¥Ô¤¬ÊÑ¤ï¤ê¼Ô¤Ê¤À¤±¡Ä¡©¥¦¥±¤ë¡Ähappy¡Ä
¤³¤ì¤Ï»×¤ï¤º¤Ë¤ó¤Þ¤ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£ÌÅ¤Ã»Ò¤Î¤«¤ï¤¤¤¤¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤Þ¤µ¤«¤ÎÀ®Ä¹Êó¹ð¤Ç¤·¤¿¡£ÌÅ¤Ã»Ò¤ÎÈà»á¤Î¤Û¤ó¤ï¤«¤·¤¿Í¥¤·¤µ¤¬¤È¤Æ¤âÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡Ö¤³¤ì¤¾ÎáÏÂ¡×¤Ê¤Î¤«¡¢¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤ê¥ì¥¢¤ÊÈà¤Ê¤Î¤«¡Ä¤¤¤º¤ì¤Ë¤»¤è¡¢ÆÉ¤ó¤À¿Í¤Î¿´¤¬¤Õ¤ï¤Ã¤È·Ú¤¯¤Ê¤ê¡¢¿Í¤ò¹¬¤»¤Ë¤¹¤ëLINE¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤ì¤«¤é¤âÃçÎÉ¤·¥«¥Ã¥×¥ë¤Ç¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤¦Åê¹Æ¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ö¥Þ¥Þ¤Ï¤¹¤´¤¤¤ó¤À¤«¤é¡ª¡×ÌÀ¤ë¤¤ºÊ¤Î¡ÚÎ¢¤Î´é¡Û¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿É×¤Ë3Ëü¤¤¤¤¤Í
¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¤¯¤¿¤Þ¤ë(@chapikof)¤µ¤ó¤¬Åê¹Æ¤·¤¿¤¢¤ë¥¨¥Ô¥½ー¥É¡£³§¤µ¤ó¤Ï¡¢¤ï¤¬»Ò¤ÎÁ°¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¿¶¤ëÉñ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¤É¤ó¤Ê¤ËÂÎÄ´¤¬°¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢ÉÔ°Â¤À¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤â¡¢µ¤¾æ¤Ë¿¶¤ëÉñ¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤Ç¤â¡¢¼å²»¤ä¶òÃÔ¤ò¤³¤Ü¤¹¤³¤È¤Ï¤È¤Æ¤âÂçÀÚ¡£³§¤µ¤ó¤ÏÃ¯¤Ë¿´¤Î¤¦¤Á¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©º£²ó¤ÏÉ×¤«¤é¸«¤¿ºÊ¤Î»Ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÅê¹Æ¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
ºÊ¤Á¤ã¤ó¡¢ËÍ¤ÎÁ°¤Ç¤Ï¡Ö»ä¤Ï¤Ê¤ó¤Æ¥À¥á¤Ê¿Í´Ö¤Ê¤ó¤À¡Ä¡×¤È¼åµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÍî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤Æ¤â¡¢»Ò¶¡Ã£¤ÎÁ°¤Ç¤Ï¡Ö¥Þ¥Þ¤ËÇ¤¤»¤Ê¡ª¥Þ¥Þ¤Ï¤¹¤´¤¤¤ó¤À¤«¤é¡ª¡×¤ÈÆ²¡¹¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬¹¥¤¤ÇÂº·É¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯¤¹¤´¤¯°¦¤ª¤·¤¯¤Æ¤º¤Ã¤È¤º¤Ã¤ÈÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ã¤Æ»×¤¦¡£
¤É¤ó¤Ê¤ËÉÔ°Â¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÁ°¤Ç¤ÏÆ²¡¹¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ºÊ¡£É×¤Ë¤·¤«¼å¤¤»Ñ¤ò¸«¤»¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¤ª¸ß¤¤¤¬¿®Íê¤·¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ÆÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¿®Íê¤·¤Æ¤¤¤ë¾Úµò¡×¡Ö°ÎÂç¤Ê¤ëÊì¿Æ¡×¤Ê¤É¤Î¥ê¥×¥é¥¤¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£²¹¤«¤¤É×ÉØ¤Îå«¤È²ÈÂ²¤ò»×¤¤¤ä¤ëµ¤»ý¤Á¤Ë¡¢¤Û¤Ã¤³¤ê¤¹¤ëÅê¹Æ¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ö¤¹¤´¤¤¤Ä¤é¤«¤Ã¤¿¡×ºÊ¤Î¤Ä¤ï¤ê´ü¤ò¿¶¤êÊÖ¤ëÉ×¡¢¸ÀÍÕ¤Î°ÕÌ£¤Ë6.9Ëü¤¤¤¤¤Í
¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¤ß¤Å¤☺︎︎½é¥Þ¥¿🎀28w(@ykom_m)¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¡¢Ç¥¿±Ãæ¤Î¤Ä¤ï¤ê»þ´ü¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¥¨¥Ô¥½ー¥É¤Ç¤¹¡£¿Í¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆü¾ïÀ¸³è¤â¤Þ¤Þ¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Û¤É¤·¤ó¤É¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Ä¤ï¤ê¡£¤ß¤Å¤☺︎︎½é¥Þ¥¿🎀28w¤µ¤ó¤â¤Ä¤ï¤ê¤Î»þ´ü¤Ï¤È¤Ã¤Æ¤â¶ì¤·¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤³¤í¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¤ß¤Å¤☺︎︎½é¥Þ¥¿🎀28w¤µ¤ó¤ÎÉ×¤ÏÅö»þ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ä¤ï¤ê¤¬¤Ò¤É¤«¤Ã¤¿»þ´ü¡¢Ã¶Æá¤¬¡Ö¤¢¤Î»þ¤¹¤´¤¤¿É¤«¤Ã¤¿¤Ê¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤Æ¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êËèÆü¥³¥ó¥Ó¥Ë¤´ÈÓ¤Ç¡¢²È¤â±ø¤¯¤Æ¡¢²È»ö¤â¤µ¤»¤é¤ì¤Æ¡¢»Å»ö¤âË»¤·¤¤¤Î¤Ë²È¤Î¤³¤È¤â»ä¤Î¥±¥¢¤â¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤·¤ó¤É¤«¤Ã¤¿¤è¤Í¡Ä¤Û¤ó¤È¤¤¤Ä¤â¤º¤Ã¤È½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤Ã¤ÆÏÃ¤ò¤·¤¿¤ó¤ä¤±¤É¡¢
Ã¶Æá¤ÎÊÖÅú¤¬¡Ö¤½¤ì¤ÏÁ´ÉôÊÌ¤Ë²¿¤â»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·Åö¤¿¤êÁ°¤Î¤³¤È¤À¤«¤é¡£¤Ä¤ï¤êÂå¤ï¤Ã¤Æ¤¢¤²¤é¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢²¿¤â¤·¤Æ¤¢¤²¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤¬ËÜÅö¤ËÉÔ¹ÃÈå¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤ßー¤Á¤ã¤ó¤¬¿É¤½¤¦¤Ê¤Î¤¬¤È¤Ë¤«¤¯¿É¤«¤Ã¤¿¡×¤Ã¤ÆÉ´ÅÀËþÅÀ¤Î²óÅú¤µ¤ì¤Æ´ò¤·¤¯¤Æµã¤¤¤¿
¡Ö¤¢¤Î»þ¤¹¤´¤¤¿É¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Î¿¿°Õ¤Ï¡ÖºÊ¤¬¤Ä¤é¤¤¤Î¤ËÂå¤ï¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤º¡¢ºÊ¤¬¤Ä¤é¤¤»×¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤È¤Æ¤â¤Ä¤é¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£É×¤âÂçÊÑ¤ÊÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¤Ë¡¢ºÊ¤ò»×¤¦¸ÀÍÕ¤Ë¤Ï»×¤ï¤º¤Û¤í¤Ã¤È¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö100ÅÀËþÅÀ¤É¤³¤í¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¡Ö¤ª¸ß¤¤¤¬¤ª¸ß¤¤¤ò»×¤¤¤ä¤ì¤ëÁÇÅ¨¤Ê¤ªÆó¿Í¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¤´É×ÉØ¡×¡Ö½Ð»º¤Þ¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ²¼¤µ¤¤¡ª±þ±ç¤·¤Æ¤Þ¤¹✨¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥ê¥×¥é¥¤¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£¸å¤â¤ª¸ß¤¤¤òÂçÀÚ¤Ë¡¢¤É¤¦¤«²¹¤«¤ÊÆü¡¹¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¿´¤¬¤¸¤ó¤ï¤ê¤È²¹¤Þ¤ë¤¹¤Æ¤¤Ê¥¨¥Ô¥½ー¥É¤Ç¤·¤¿¡£
µ»öºîÀ®: yue12sakura
¡ÊÇÛ¿®¸µ: ¥Þ¥Þ¥ê¡Ë