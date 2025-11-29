産院からSNSアイコンまで“完全コピー”。義妹の執着が怖すぎる…【ママリ】

義妹の言動が迷惑。何でもマネしてイライラする

義実家の親族とのやり取りで印象に残っていることはありませんか？アプリ「ママリ」でも、義母にまつわる話題がたくさん投稿されています。この記事では、義実家に関する投稿エピソードを3選でご紹介します。

なんでも真似してくる義妹どう思いますか😅



義妹(夫の弟の嫁)が地味に真似ばかりしてきてモヤモヤしてます💭

私は20代後半で、義妹は20代半ば。

私の4歳下です。



たくさんある中の産婦人科も私と一緒のとこがいいと言ってきてわざわざ転院したり、結婚式場も同じとこがいいと言って全て同じとこでした😅

まぁそれは真似とは捉えてませんでしたが、最近は結構すごくて、、



私がクリアのスマホケースに子供たちの写真を小さく現像して中に挟めてたら、1.2ヶ月後には義妹も自分の子供の写真を同じように入れてました（笑）

これは流行りでもあるので何とも言えませんが、私がスマホケースをショルダーに変えるとやっぱり1.2ヶ月後には義妹もショルダータイプに（笑）

そしてちゃっかりケース内の子供の写真もそのまま受け継がれて（笑） 出典：

Mさんは「まるきり真似している！」と言い切れない細かい部分をマネしてくる義妹にちょっとモヤモヤしています。



明らかに…と分かる部分であれば「ちょっとやめて欲しいな」と言いやすいですが、「これは流行りだから…」と思う部分なので、Mさんは断言しきれずモヤッとしていますね。

九州住みなのですが、11月頃に私たち家族が関東旅行でディズニーランドに行くと、自分たちもディズニー行きたいと言い出したみたいで慌てて先週ディズニーに行ってました（笑）

LINEのアイコンも私が次男のハーフバースデーをお家スタジオで撮った写真にしてると、お家スタジオにしたグッズを貸してほしいと言ってきたので貸すと、同じような感じで撮ってLINEのアイコンにしていました（笑）

(義妹の子供は次男の2ヶ月後に生まれています)

そして私が同じようなアイコンが嫌だったこともあり、ディズニーランドで撮った子供たちの写真に変えると、先週義妹もディズニーランドの写真にアイコンが変わっていました🤦‍♀️



義妹とはそこまで仲良いわけではありません。

会っても大人しい性格なのかあんまり喋らないし、こっちが話題振っても小声で「はい☺️」と返事するくらいです😅

私たち家族に対抗意識があるのか、3人目の妊娠報告をした後も、義弟(夫の弟)を経由して毎週のように性別どっち？と聞いてきます💭それも嫌です（笑）



真似されるのが嫌なわけではなく、何でもかんでも同じになっていくのが私的に嫌で、私より若いから流行とかは義妹のが敏感だろうし、なぜ私の真似するんだろうとモヤモヤしてます💭



私の心が狭いのでしょうか？😅 出典：

憧れからなのか何なのか、義妹からマネをされているように思えるMさん。旅行先やSNSのアイコンまで似せてくるのは、何だか良い気持ちにはなりませんね。



とても仲が良く「私も同じようにしていい？」と直接聞かれるならまだ分かるのですが、そうでもないようでMさんもどうしていいか分からないようです。こうしたMさんの悩みに、ママリユーザーからはどんな意見が寄せられたのでしょうか。

憧れなのかな？でもちょっと距離を置きたい…などさまざまな声が

Mさんのやったことを後から追うようにマネしてくる4歳下の義妹。そんな義妹の行動にモヤモヤしているMさんに、ママリユーザーからはさまざまな意見が寄せられました。

わ～うちかと思いました😂

2つ下ですが、何もかも真似されるとモヤモヤしますよね。直接「お兄ちゃん夫婦憧れるわ～💓」と昔から言われてるので本当に全部良く見えるみたいです。

私も結婚式場一緒にされた時はびっくりしました。旦那には愚痴りました。だってたくさんあるのになんでそこ？？って感じで。せっかく２人の場所なのに～1年に1回式場でディナーがあるのですが、そういうところも含めていいなぁと。一緒に行かないにしても会うし。せっかくの記念日～😭笑 出典：

実の妹が似た感じですが嫌です！4個下です！



子供の名前も一文字違いになれたりもされました。

実家関係が良くなく違うことでも揉めたので最近は関わっていません。

ストレスフリーですが、子供からはいとこで遊びたいと言われます🥲🥲 出典：

義妹に限らず、身内に「マネをする人」がいるというユーザーからの声です。実の妹ですら、何でも真似をされるといい気持ちにはならないのに、義妹であれば元は他人なので、ちょっと気持ちがざわざわしやすいですよね。

真似する人っていますよね💦

義妹さんはMさんのこと憧れてるんじゃないですかね?!

でも、そこまで真似されると嫌ですね😂 出典：

えーいやですね💦 私なら距離置きます💦 出典：

Mさんの義妹は、本当に心からMさんに憧れているからこその「マネ行動」なのかもしれませんが、自分が大事にしたいと思っている部分まで真似されると距離を置きたい気持ちになるのも分かりますね。



インフルエンサーや芸能人が表に出している部分のマネは、そもそも「そうしてほしいから」という相手の思惑があるのでしょうが、一般の生活において他の人にマネをされるのはスッキリしませんよね。相手に情報が伝わることでマネをされるのであれば、真似をする相手とはやはり距離を置くのが1番ストレスがなくなる方法なのかもしれませんね。

義実家のグループラインは嫁も返信するべき？

義家族のグループラインって返信してますか？🤔



義家族のグループラインがあるんですが（父、母、旦那、弟、私）、ほとんどラインしてくるのは義母です。



しかもすごくどうでもいいこと、、

休みの日の近況報告→今日は何をしに行きます、何をしました、義両親のツーショット、など

突然の安否確認→みんな元気にしてますか、など



旦那が休みのときは旦那に返信任せてわたしは返信しないことが多いです。



弟は基本的に返信なし。父もほとんど発言しません。



特に旦那が仕事でいない日は、わたしも返信するべきなのか迷います😥



今のところ個人的にラインが来ることはないですが、何事も干渉してくる義母なので子供生まれたら頻繁にライン来るのでは、と思っています😔



距離感近い義母なので、それなりの距離で接したいのですが、みなさんこういうとき返信してますか？ 出典：

大事な予定の話や必要な連絡ならまだしも、義母からの緊急性がない雑談への返信に悩む気持ちは理解できますし、義弟や義父がほとんど発言しないのに嫁が発言するのは何だか違うような気がしてしまいますよね。



とはいえ、嫁と姑という関係性上、全ての連絡を無視をするというのも気まずく感じるのかもしれません。

義実家のグループラインにさまざまな意見が

この投稿にママリではさまざまな声が寄せられていました。



その中に、投稿者さんと同じように義実家のグループラインに入っているという方からのコメントがありました。

たまーにの近況ならともかく、２日か３日おきにグループラインきます…。

義家族（義父、義母、義妹、義妹の高校生と社会人の子どもたち、夫、わたし）

最近もっぱらスタンプか内容によってスルーです…。

スルーすれば何か感じるかなーって。もう毎回コメントするのも似たり寄ったりするし、夫が返せよって感じでイラついてます。 出典：

2、3日おきのグループラインは反応にも困るかも。とはいえ、義実家のことですからハッキリ言うこともできないでしょうし、勝手にメンバーから抜けるわけにもいかないですよね。



他にも「一回でもやるとそれが当たり前になるからやらない」という意見がありました。

しないです💦

実子がやればいいってスタンスなので🤩

義母からの電話もスルーしますし個別のメッセージもたまにしか返しませんが別に仲悪い？とかではないです。面倒なので一回でも頻繁にやるとそれが当たり前になるとやだなって思いがあります。。 出典：

義母や義実家からの連絡は夫が担当だと割り切ってしまえば気持ちが楽になりそう。返信をすることで一時的に仲良くなれる可能性はありますが、今度は距離が近すぎる問題が出てきそう。特に返信をせずとも関係が悪くないのであれば、これまで通りでも大丈夫とも考えられますね。



義母からすれば暇つぶしで深い意味はなくとも、受け取る方はそうではないことに気づいてもらいたいものです。息子と嫁では立場が違いますし、感じ方が違うのも当然。困ったときは無理に返信しようとせずに一歩引いて関わっていくことも大事なのかもしれませんね。

マイホーム計画について、義母の口出しがひどい

マイホームの計画にあたって義母の口出しがすごいです。それに対する旦那の反応も理解できません。



①義母御用達の物見に家相を見てもらえと半強制で連れて行かれた。

②盆月は家を建てるなと日程が決まってから義母が言い出し、ホームメーカーの方に無理を言って地鎮祭の日と着工日を変えてもらった。

③上記のことがあったにも関わらず、今度は御用達の物見に言われたことを聞き、地鎮祭の日を元の日程の方にできないのかと言い出した。

④日程変更希望してることを色々その通りにしてくれないならホームメーカーを契約解除して他のところにしろと言われた。

⑤私たちにも、あんた達言うこと聞けないなら金輪際面倒見ないし知らないからと言っている。



とにかく、前に前に出てきて口出しするし、それを押し通そうとします。アドバイスではなく命令です。

ちなみに二世帯でも同居でもなく私たちが単世帯で建てる家です。

これに対して旦那は、親だから口出しするのは仕方ない。俺たちの思い通りにばかり行くわけではないと言って、不満を漏らす私にイライラしているようです。私がおかしいですか？

出典：

マイホーム計画に対する義母の口出しに納得できないというお話です。単世帯の住宅で義母が住むわけではないのに、さまざまな点で口を出してくる義母。さらに夫も投稿者さんの不満に共感はしてくれないようです。



口出しされず自由にしたい投稿者さんと、親の意見も聞くべきと言う夫、あなたならどんな意見を持ちますか？

親による口出し、考え方は人それぞれ

義母からの口出しについて、アプリ内ではさまざまな声があがりました。

うちの義母もかなりのデシャバリで

いちいち意見してきますが

旦那が黙ってろ！と一喝してくれるので

まだましです。



旦那さんまでその調子だと困りますね… 出典：

夫が妻の味方をしてくれるケースではそれほど大きな問題にならないという声も。義母も息子に「黙って」と言われては、それ以上強く言えないのかもしれません。

金銭面での援助があるなら仕方がない面もありますが、そうじゃないなら口出しする必要はないですよね。ご主人も勘違いしてる、、これじゃ、家建てる気にもなりませんね、、



うちは援助していただきましたが、まず口出しはしなかったので、その点は幸せですね 出典：

投稿者さんのケースでは、10分の1くらいの金額を義実家が援助してくれているそう。援助がある場合は一定の口出しは仕方ないという考えもあるようです。



ただし、援助したからといって口出しをしない家庭もあります。そういう義実家ならストレスなく、感謝するのみで家を建てられそうですが…。

なんかうちもホームメーカーの見学に行くたびについて来て、ここはダメとかいろいろダメなとこばかり言って、ステキなところもいっぱいあるのになんかテンション下がったの思い出しました。うささんほどではないですが、最終自分たちが気に入ったメーカーさんにすることになっても、ずっと違う方を押されて、旦那さんも流されてしまいそうになってました。最終的に自分たちで買う高い買い物やし、自分たちの方を通しました(^^)よかったと思ってます！

うささんたちも流されてしまわず、自分たちが良かったと思えるようにして下さいね 出典：

投稿者さん同様、義母の口出しに悩まされた方の声です。さまざまな口出しがあったものの、こちらのユーザーの場合は夫と話し合って自分たち夫婦が気に入った内容で通したといいます。実際に建てた家に住むのは夫婦とその子どもなのですから、後悔がないようにしたいですよね。



金銭的な話も絡むからこそ無下にできず、悩む場合も多いマイホーム計画。今後の関係性のために角は立てたくないものの、後悔がない買い物にしたいものです。アドバイスにもあったように夫から話してもらう、最終的な決断は自分たちでするなど、大きな出費をする分お気に入りの家になるような行動ができるといいですね。

