私を無視したママ友に思い切って声をかけてみると...｜マンション内のママ友トラブル【ママリ】
小野さんが、相川さんと平田さんに遊びの誘いをしても断られるように。しかし、予定があるといっていた2人は子どもを連れて一緒に遊んでいました。小野さんは2人から避けられていると気づきます。そしてある日、小野さんはゴミ捨てに出ると平田さんと鉢合わせたのでした。
©mamayoubi
©mamayoubi
©mamayoubi
小野さんは、平田さんに露骨に無視されてしまいました。無視されてびっくりした小野さんは、平田さんに声をかけました。
©mamayoubi
©mamayoubi
小野さんが話しかけても、挨拶をしないどころか冷たい態度をとる平田さん。
©mamayoubi
©mamayoubi
やっと話してくれるかと思いきや、小野さんの言動が嫌だといい始めた平田さん。一体どんなことが嫌だったのでしょうか。
心地よい関係を選ぶ勇気
©mamayoubi
©mamayoubi
3歳の娘・いちかちゃんを育てる小野さんは、引っ越し先のマンションで、同じ年ごろの子どもを持つ相川さんと平田さんという2人のママと出会います。子ども同士が同学年ということもあり、自然と会話が生まれ、親同士もすぐに顔なじみに。新しい環境で“知っている人がいる”という安心感は、小野さんにとっても心強いものでした。
ところが、子どもたちの関わり方や性格の違いから、次第にギクシャクし始めます。特に相川さんの息子・A太くんと、いちかちゃんがもめる場面が増え、小野さんは気をつかうようになってしまいます。さらに平田さんが相川さんに強く依存している様子が見え始め、3人の関係は次第にバランスを崩していきました。
最終的に、小野さんは2人と少し距離をとる決断をします。もし関係を保っていたら、自分の気持ちを押し殺しながらの付き合いになっていたかもしれません。いくら子ども同士が同じ年でも、親同士が無理に関係を続ける必要はない。そう気づいた小野さんは、心地よい距離感を保ちながら、わが子の環境を見守っていくことにしたのです。
ママ友との関係は、子どものためを思うからこそ悩みが生まれます。でも、親自身が無理をしすぎてしまうと、笑顔でいられなくなることもありますよね。自分を大切にできる関係を選ぶことが、子どもにとっても安心につながるのかもしれません。
記事作成: ume
（配信元: ママリ）