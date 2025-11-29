「心配だから」は嘘？週1ペースで突撃してくる義父母、本当の目的は…【ママリ】

何かと理由をつけて孫に会いに来る義父母

産後に退院して直ぐの頃から義父母が孫フィーバーなのか執拗く電話・メール・急な家凸をして来て最近では怖いと思う様になりました🥲

出産するまでは私的には “ ちょっと距離が近い人達なんかなあ💭 ” としか思ってませんでした。

出産してからは「こけし。さんは娘みたいな存在だから心配なのよ。」と言って私がインフルで寝込んで様が お構い無く凸って来ます💧（寝込んでてインターホン聞こえなかったフリしてましたwww）

「心配だから～」

「母子共に元気なの？」

「用があるから～」（実は大した用は無い）

などの口実で孫に無理矢理にでも会おうとしてるのでは？と思ってます😓

義父母共に年金暮らしで暇なのか頻度的には週1感覚で孫に会おうとして来ます。

と言う愚痴でした。

皆さんにも同じ様な事された方いらっしゃいますか？？

qa.mamari.jp

孫の誕生をきっかけに、義理の実家との関係性に悩むママは少なくありません。孫に会おうと過剰に接触してくる義父母に戸惑うことも。アプリ「ママリ」にも、頻度に自宅を訪問してくる義父母に困っているとの投稿がありました。投稿者さんは2人の子どもの育児中。電話やメールだけでなく、何かと理由をつけて突然家を訪問をしてくる孫フィーバーの義父母に悩んでいます。

義父母ははじめから少し距離感の近い人たちだったのですが、孫が誕生してからはより干渉してくるようになったといいます。



しつこく電話やメールをしてくるのに加えて、急に家を訪問してくるとのこと。「母子ともに元気なの？」と気遣う目的で家へ来るそうですが、心配を口実に無理に会おうとしてくるため、投稿者さんは少し迷惑に感じています。



義父母が孫に会いたい気持ちはわかりますが、何も準備をしていないときに急に家に来られるのは困るものです。投稿者さんがインフルエンザのときに突撃してくたというのも気になります。義父母は年金暮らしのようなので、時間に余裕があるのかもしれませんね。

家凸してくる義父母にさまざまな声が

この投稿に、ママリではさまざまな声が寄せられていました。その中には「うちも産後1～2週間くらい毎日義母がきてた」「うちの義母も産後すぐに2週間泊まりにきた」との声がありました。

退院後1～2週間くらい、毎日義母が来てましたよ😅別におもてなししなくて良い！って人なので、孫見て、私と話して、一緒にテレビ観て…帰ります😂😂



田舎なので、普段から義家族も知り合いも知らない人も家凸がすごくて、都会生まれ都会育ちの私は、最近になってやっと人によって、すこーーーし許せるようになってきました😅(一昨年の末に旦那の地元に越して来ました)



うちは「孫見に来た！」と言ってくれるので、「どうぞどうぞ！」って感じでした！理由つけて来られたら、「めんどくせぇ！」ってなってしまうと思います🥲 出典：

qa.mamari.jp

うちの義母も初孫フィーバーで、以前はそんなことなかったのにおかしくなっちゃってました🤪

まず産後すぐ(退院した日に)わざわざ飛行機に乗って我が家に来て2週間寝泊まりしました笑

お手伝いという名のただ孫と一緒にいたいから来た感じです笑 何度も何度も断ったのに勝手に来て、私の両親や兄妹が遊びに来た時も何故が居座り、休まる日がありませんでした

本当一緒忘れない出来事です😂申し訳ないけど一瞬で大嫌いになりました😂

うちは飛行機の距離なので度々来ることはないんですが、週一感覚で会おうとするの鬱陶しすぎますね😭

本当に毎日お疲れ様です😢 出典：

qa.mamari.jp

孫が生まれるとどうしても会いたくなってしまい、ママの気持ちを無視して自分本位な行動をとる義父母もいるようです。産後の手伝いも兼ねてだと思いますが、ママからするとその期間は体も心も休まらないですよね。



またはじめの回答者さんのところの義母のように「孫を見たいから」と素直に言ってくれたらいいのに、何かと理由をつけて来るのが少し面倒に感じる気持ちもわかります。



義父母との関係が悪くなくても、突然の訪問といった迷惑な行動が増えると会いたくなくなってしまうでしょう。あまりに頻繁に来て困るようであれば、夫の方から義父母へやんわり伝えてもらうとよいかもしれません。

記事作成: isobe_mayu

（配信元: ママリ）