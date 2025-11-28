長い時間を過ごすリビングや寝室で、「買ってよかった家具」を紹介します。ここでは、50代で念願のマイホームを建てた、ジュエリーデザイナー・Tajiさん（インスタグラムフォロワー7.9万人）の例をお届けします。

リビングそばのベッドルーム

起きているときに体が疲れないようにするため、ぐっすり眠るように心がけています。そのため、寝心地をとても大切にしていて、寝具には今までもこだわってきました。マイホームが完成してベッドを変えて、いろいろな発見がありました。

●1：木製のベッドフレーム

家具は木材でできているものをあえて選んでいないのですが、ベッドフレームだけは木製にしようと決めていました。なかなかピンとくるものを見つけられなかったのですが、ヒダのベッドは脚の形がほかのインテリアとよくマッチして、違和感なくわが家の中心になる寝室に溶け込んでいます。

長年シモンズのマットレスを愛用していましたが、このベッドは専用のマットレスしかサイズが合わず置けませんでした。しかもシモンズよりも薄くてものたりなかったため、マットレスの上に敷布団を敷いています。

●2：安眠できるホテル枕

5分割構造で厚みがかたよらず、寝心地がよいため、気に入って使っています。

マットレスが変わって、枕の高さや硬さに違和感がありました。いいものを探し始めたときにこの枕を見つけて、買って大正解でした。カバーと中身を別々に洗えるし、裏表で硬さが違い、この枕で一気に安眠度が増しました。

サロンのお客様にも絶賛おすすめしているアイテムです。母には高さを選んでから注文できるものをプレゼントしました。

●3：無印良品のリネンシーツ

ボックスシーツではマットレスの厚みに合わず、イケアのフラットシーツを使っています。掛布団や2階のベッドのシーツは無印良品のリネンのものを愛用しています。

なかなかピンとくるフラットシーツがなく、今も気に入ったものを探し中です。見つかるまでは、このままで過ごすつもりです。

●4：プラスチック素材のチェア

なめらかな曲線が美しい子ども用のパントンチェアも、ベースカラーではなく、差し色としてピンクを選びました。ヒダのベッドの明るい茶色との相性もよく、やさしい雰囲気の寝室になっています。

飽きたらハラコのスツールに変えようと思っています。

リビングでこだわってよかった家具

リビングに置くインテリアは、打ち合わせが始まった頃にはある程度決めていて、図面にも早くから家具を配置してもらっていました。ここにはとっておきの家具を置こうと考えていたので、それなりに費用をかけるつもりで予算をとっていました。

購入したのは、マイホームが完成する10か月前。うんと年をとったときに「あのとき、買っておいてよかった」と眺めてうっとりするために用意しました。

●5：部屋が一気に映えるソファ

フランス出身のブルレック兄弟デザインの、フォカッチャのようなフォルムが個性的なソファー。ウレタンでできていて、弾力のある質感です。

1.8人がけですが、いちばん小さいサイズでも奥行きがあるので大きめ。リビングに置くと存在感があって、部屋が一気に映えるアイテムです。マイホームの完成前に注文したので、無難にベースカラーのグレーを選びました。

●6：収納力の高いシェルフ

扉つきのシェルフと細長く仕きられたオープンなシェルフ。リビングとお風呂スペースの収納にしています。

扉のついたものは中も2段に分かれていて、思った以上に収納できるので満足しています。棚の上にポスターやオブジェを置いて、生活感が出ないようディスプレイを楽しんでいます。

●7：帰宅後によく座るセブンチェア

セブンチェアは、じつは少し失敗しています。イスのサイズ感がわからず、3サイズあるうち、無難に真ん中と思って購入したところ…。よくよく調べたら、日本に入ってきているもののほとんどがいちばん小さいサイズでした。背が低いのに、真ん中のサイズなんて絶対大きい！ 2脚目は小さいサイズにしましたが、それでも足がブラブラするので、いつか短く切ろうと思っています。

とはいえ、キッチン前のダイニングテーブルにいることが多いので、仕事から帰ってくるとほとんどここに座っています。こちらも完成前に注文したので、ベースカラーの白を購入しています。