ABEMAドラマ『スキャンダルイブ』第２話無料配信開始
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」では、柴咲コウが主演を務めるオリジナル連続ドラマ『スキャンダルイブ』を配信中。11月26日（水）夜10時より第２話が無料配信された。
『スキャンダルイブ』は、スキャンダルを巡る芸能事務所と週刊誌の"禁断の攻防戦"を描くABEMA新オリジナルドラマ。誰しもどこか気になってしまう芸能界のスキャンダル。しかし、その裏側では、いったいどんな人たちの、どんなドラマが隠されているのか……。一見華やかにみえる芸能界の裏側を舞台に、いまだかつて描かれることのなかったスキャンダルの裏側、そして芸能界の深い闇へと切り込んでいくサスペンスドラマ。なお、11月19日（水）夜10時から配信された第１話は、配信後５日間で総視聴数が200万を突破しABEMA総合ランキング１位にランクインするなど多くの反響を呼んでいる。
第２話では、週刊誌に掲載された“未成年飲酒不倫”の報道を受け、SNS上はもちろん各局の情報番組でも藤原玖生（浅香航大）のニュースでもちきりに。玖生は広告のクライアントから３億円の賠償金を請求され、主演ドラマの降板も避けられない状況に追い込まれる。
事態を重く受け止めた玖生が所属する芸能事務所社長・井岡咲（柴咲コウ）は玖生のもとを訪れ、改めて事実確認を進める。家族にも出ていかれ失意の淵にいる玖生を「なんのために私たちがいると思ってんの。泣いてる暇はない！」と奮い立たせ、厳しく向き合う咲。玖生から「相手の女性に“20歳”と聞いていた」との証言を得た咲は、その証言に希望の糸口を見出す。
自宅を出ると、咲は前で待ち構えた週刊文潮の記者・平田奏（川口春奈）と再び対峙。「今後の藤原さんの活動方針について聞かせていただけませんか？」と問う奏に、咲は「心配はご無用です。藤原も事務所もこのまま終わらせるつもりはありません」と毅然とした態度で語り、強い信念をあらわに。
事務所の顧問弁護士・戸崎勉（鈴木浩介）との相談の中で「女性の証言が得られれば藤原の過失責任を避けられる可能性がある」という結論に至った咲は“未成年飲酒不倫”報道の相手女性・田辺萌香（齊藤なぎさ）に接触。証言協力を求めるも、田辺は「私がリークしたわけではない」と告げるとともに「今でもバレるのが怖い」と不安を吐露。咲は「今この瞬間も特定は進んでいます。世間は“あなたがリークした”と思い込んでいる。個人情報が晒され職場にも影響が出るかもしれない。お互いのためにも早くこの騒ぎをおさめましょう」と事実を噛み砕きながら静かに説得。田辺は「また連絡します」と言い残しその場を立ち去る。
その後、田辺から再度コンタクトがあり、咲は指定されたバーへ。すると田辺は突然、証言の謝礼として3000万円を要求。急変する田辺の態度に戸惑うなか、背後から田辺に相談を受けたという謎の男が姿を見せる。それは、タレントに女性をアテンドする“アテンダー”岡田雅文（駿河太郎）で玖生と田辺を繋いだ人物。
咲たちが岡田を調べる一方で、奏が岡田に接触する姿も。そこで奏は“新たな真実”を知る。次に放たれるのは誰に向けた“第２報”なのか――。怒涛の展開に視聴者からは「エンタメ界に限らずの駆け引きが面白い！」「どこかで聞いたような誰かの話に見えちゃうのすごい演出！」「次から次へと疑惑と謎が出てきて毎回ドキドキする」といった反響が多数寄せられた。
主演・柴咲コウと川口春奈が初タッグを組み、スキャンダルの裏側で蠢く思惑、そして芸能界の深層に隠された“真実”へ切り込む挑戦作『スキャンダルイブ』第３話は、12月３日（水）夜10時より放送。
（C）AbemaTV,Inc.
