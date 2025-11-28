Èþ¿ÍºÊ¤È¥¥¹¡ÄÆüËÜ¤ò´®Ç½¤·¤¿¸µMLBÂçÊª¡¡³ÆÃÏ¤ÎÌ¾½êË¬¤ì¡Ä¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤«¤ï¤¤¤¤¡×
¥Ä¥¤¥ó¥º¤Ê¤É¤ÇÄÌ»»106ËÜÎÝÂÇ
¡¡ÆüËÜ¤Ç¤ÎÆü¡¹¤òËþµÊ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£¥Ä¥¤¥ó¥º¤Ê¤É¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼ÄÌ»»106ËÜÎÝÂÇ¤òµÏ¿¤·¡¢¸½ºß¤Ï¥Ä¥¤¥ó¥º¤Î²òÀâ¤ä¿ô¡¹¤ÎÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¥È¥ì¥Ð¡¼¡¦¥×¥ë¡¼¥Õ»á¤¬25Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£²ÈÂ²¤ÈÍèÆü¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¥×¥ë¡¼¥Õ»á¤Ï¡ÖÆüËÜ¤Ç¤ÎºÇ½é¤Î¿ôÆü´Ö¡×¤ÈÂê¤·¡¢²ÈÂ²¤È¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£¡Ö1¡§²ÈÂ²¤È°ì½ï¤Ëµû»Ô¾ì¤Ø¡×¤È¤·¤ÆÃÛÃÏ»Ô¾ì¤òË¬¤ì¤¿ºÝ¤Î½¸¹ç¼Ì¿¿¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢2¡Á3ËçÌÜ¤ÏÅìµþ¥¿¥ï¡¼¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¥Á¡¼¥à¥é¥Ü¤Ç¤Ï°¦ºÊ¤È¥¥¹¡¢¡Ö5¡§³¤Â±Á¥¤Î¾å¤Î³¤Â±¤¿¤Á¡×¤È¤·¤¿¤Î¤¬È¢º¬Í·Á¥¤Ç¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Â¾¤Ë¤âÉÙ»Î»³¤òË¬¤ì¾ìÌÌ¤Î¤Û¤«¡¢¡Ö8¡§¥Æ¥Ç¥£¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¥À¥Ã¥·¥å¤¬Â®¤¤¡×¤È¤·¤Æ±ÇÁü¤òÅº¤¨¤¿¤Î¤¬¡¢Â©»Ò¤¬½ÂÃ«¤Î¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¸òº¹ÅÀ¤ÇÇúÁö¤¹¤ëÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤è¤¦¤³¤½¡ª¡¡ÆüËÜ¤Ø¡×¡ÖYouTube¤¤¤Ä¤â¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¡Ö¤Þ¤¿Íè¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡×¤ÈÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤âÈ¿±þ¤·¤¿Â¾¡¢¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê²ÈÂ²¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¾ì½ê¤À¤Í¡×¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤»þ´Ö¤òÆüËÜ¤Ç²á¤´¤·¤¿¤ß¤¿¤¤¤À¤Í¡×¡Ö¥í¥Ï¥¹¤ÈÆ±¤¸¥¿¥È¥¥¡¼¤ò¤¤¤ì¤Æ¤¯¤ì¡×¡Ö¥¹¥´¥¤¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë