◆報知新聞社後援 女子プロゴルフツアー メジャー最終戦 ＪＬＰＧＡツアー選手権リコー杯 第１日（２７日、宮崎・宮崎ＣＣ＝６５４３ヤード、パー７２）

今季米ツアー１勝の岩井明愛（あきえ、２３）＝ホンダ＝が８バーディー、３ボギーで５アンダーの６７をマークし、永峰咲希（３０）＝ニトリ＝と並ぶ首位発進を決めた。今季の初日トップは国内では初。双子の妹・千怜（ちさと、２３）＝ホンダ＝とともに１バーディーにつき１万円を災害被災地などに寄付する活動で、今年は計９４８万円を積み上げた。大台の１０００万円、今季国内初Ｖへバーディーを量産する。

岩井明が２つのチップインバーディーで魅了した。４番パー４はグリーン左奥のラフ約１０ヤードから５８度ウェッジで直接決め、１６番パー３もグリーンの右ラフ約１５ヤードからアプローチをねじ込んだ。「グリーンを外したところがたまたまライがいいところばかりで、すごくラッキーだった」。今季国内ツアー７戦目で初の首位発進に笑みがこぼれた。

前週の米ツアー最終戦から２５日夜に帰国して強行出場。時差ボケはあるはずだが「元気です！ 日本の試合が大好きなので出たかった」とサムアップを連発した。今大会は２３年２４位、昨年１０位。高麗芝のグリーンや強風など「苦手」という難コースで８バーディーを量産。今季米ツアーで全体５位の１ラウンド平均バーディー数４・４１を記録した“攻めのゴルフ”を日本でも貫いている。

２４年元日の能登半島地震を機に、社会貢献プロジェクト「ｉｗａｉ ＳＭＩＬＥ Ｐｒｏｊｅｃｔ」を発足させた。１バーディーにつき１万円（イーグルは２万円）を寄付するというもの。今年は明愛（バーディー４４９、イーグル９＝４６７万円）、千怜（同４５３、１４＝４８１万円）で計９４８万円を積み上げ、昨年の９５５万円突破間近だ。「２人で順調に積み重ねてこられた。１０００（万円）までいけるといいな」と明愛。残り３日で大台超えも視野に入る。

今季国内ツアーは６戦未勝利でポイントランク６５位。同１勝で１４位の千怜が来季シードを得た一方、届かなかった明愛は今大会優勝で再び手にできる。「千怜が今年優勝してたので、まだ優勝できるチャンスがある。一試合一試合、自分の全力を出したい」。米ツアー本格参戦１年目で初優勝した２０２５年。メジャー初Ｖで国内シードを確保して締めくくる。

（星野 浩司）

◆岩井明愛の今季成績 昨年１２月の米ツアー最終予選会で３位に入り、本格参戦。２位が２回と悔しさを味わった中、８月のポートランド・クラシックで初優勝。５月に優勝した妹・千怜と双子での制覇はツアー史上初の快挙となった。２６試合に出場し、トップ１０入り７回。年間ポイントランクは１３位。国内ツアーは１０月のマスターズＧＣレディースで３位に入るなど、出場６試合でトップ１０に３回入った。