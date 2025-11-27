¥¥±¤Î¡È¶¯Ã¥¡ÉÄÁ¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤Ë¤Þ¤µ¤«¤Î»ö¼Â¡¡ÌîµåÅÂÆ²¤«¤é°ÍÍê¤òµñÈÝ¡ÖÅÏ¤µ¤Ê¤¤¤è¡×
ÅÐÈÄ»þ¤Î¥µ¥ó¥Ð¥¤¥¶¡¼·¿¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤ÎÈëÏÃ
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Çº£µ¨¥×¥ì¡¼¤·¤¿¡¢¥¥±¤³¤È¥¨¥ó¥ê¥±¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹ÆâÌî¼ê¤¬ÅÐÈÄ»þ¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¥µ¥ó¥Ð¥¤¥¶¡¼·¿¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤¬º£µ¨ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£MLB¸ø¼°Youtube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÎÈÖÁÈ¡ÖBaseball and Coffee with Adam Ottavino¡×¤Ë½Ð±é¤·¡¢¤½¤Î¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤Î¶Ã¤¤ÎÈëÏÃ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¸µ¡¹¤ÏÅê¼ê¤ÎÂÇµåÄ¾·â¤Ë¤è¤ëÇ¾¿Ìâ»Í½ËÉÍÑ¤ËºîÀ®¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¡£¤·¤«¤·¡¢¥¥ã¥ó¥×¤Ç°å¼Ô¤«¤éE¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤¬¡È¶¯Ã¥¡É¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ¡¢¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤Ë¤âÀë¸À¤·¤ÆÅÐÈÄ»þ¤ËÃåÍÑ¤¹¤ë¤È¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤¦¤Þ¤¯Åê¤²¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Þ¤ÇÈï¤êÂ³¤±¤ë¡×¤ÈÀë¸À¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢6·î¤Î¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÄÀï¤ÇËþÎÝÃÆ¤òÈïÃÆ¤¹¤ë¤Ê¤É5¼ºÅÀ¡£¡Ö¤È¤Æ¤âÃÑ¤º¤«¤·¤¯¤Æ¡¢¤½¤ì°Ê¹ß¤Ï¤¢¤Î¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤òÈï¤ë¤Î¤ò¼¤á¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤Ï¡ÖÍ¥¾¡¤·¤¿¤é¤¢¤Î¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤Ç¤ª½Ë¤¤¤¹¤ë¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¼ÂºÝ¤Ë¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤òÀ©¤·¤¿¤¬¡¢º£ÅÙ¤ÏÊÆÌîµåÅÂÆ²¤«¤é´óÂ£¤Î°ÍÍê¤¬Íè¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢E¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤Ï¤½¤ì¤òµñÈÝ¡£¡ÖÅÂÆ²¤µ¤ó¡¢°¤¤¤Í¡£ËÍ¤ÏÅÂÆ²¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤Ï·è¤·¤Æ¤Ê¤¤¤¬¡¢¤³¤Î¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤Ï²È¤Ë»ý¤Áµ¢¤ë¡£¤³¤Î¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤ÏÅÏ¤µ¤Ê¤¤¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤Þ¤µ¤«¤Î»ö¼Â¤Ë¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Ê¤É¤ËºßÀÒ¤·¤¿¥¢¥À¥à¡¦¥ª¥Ã¥¿¥Ó¡¼¥Î»á¤â¡Ö¤¢¤ì¤Ïº£¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ÏÍ£°ìÌµÆó¤ÎÅ¸¼¨ÉÊ¤À¤«¤é¤Í¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¡£¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤â¡Ö¥È¥Ã¥×¥¹¼Ò¤Ë»ý¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥É¤Ë¤¹¤ë¤«¤â¡×¤Èº£¸å¤ÎÅ¸Ë¾¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë