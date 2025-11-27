メジャーでIL入りは1回も…「引退してから毎年怪我」

マリナーズで会長付特別補佐兼インストラクターを務めるイチロー氏が27日、インスタライブ「悩める大人の相談ライブ『イチ問一答』」に出演した。先日は肉離れのため高校生の前で走ることができず話題を呼んだが、現役引退後は毎年怪我をしていることを明かした。

「イチ問一答」は、仕事・転職・独立、恋愛・結婚・離婚、人間関係など、皆さまから寄せられた「大人な悩み事」に対して、イチロー氏ならではの哲学で生回答するお悩み相談ライブ。大好評につき毎年開催されている。4回目の開催となった今回は、俳優のディーン・フジオカさんと共演。

イチロー氏は24日から2日間、福岡・九州国際大付で指導を行った。イチロー氏がバッティングや走塁を披露して技術を教えるのが恒例だが、数日前に肉離れを発症し、生徒に“謝罪”する場面もあった。この日は「恥ずかしい話」として明かしたのが、怪我のことだった。

イチロー氏は「ほんんど怪我してないんですよ。致命的な怪我はない。それが引退してから毎年怪我してますね」と笑顔で話した。イチロー氏は長い現役生活でも大きな離脱がなかった。メジャー時代で故障者リストに入ったのはたった1回だった。

今も肉離れをしているものの、「興味深いのはいま52歳なんですけど、明らかに治癒力が上がってるという。とても興味深いです。6日前（肉離れが）なんですけど、7割くらい（回復）まで来てるんですよね」と、いまだに成長していることに驚いていた。（Full-Count編集部）