辰己は正装で登場「金塗りの上に“辰己涼介”の特殊メイク」

楽天の辰己涼介外野手が今季、第54回 三井ゴールデン・グラブ賞をパ・リーグ外野手部門で受賞し、27日の表彰式に出席した。例年ド派手な衣装で注目を集めているが、今回は落ち着いたワインレッドのスーツで登場。“普通の姿”にどよめいたが……球団がまさかの報告をしていた。

5年連続5度目の受賞。2022年はゴールドのジャケットを着用し、2023年は上下ホワイトのスーツで現れ、胸の内ポケットからウエディングドレスを着た人形を取り出して笑いを誘った。昨年の表彰式では、ゴールドのスーツに、顔と髪の毛もゴールドに塗った“全身金ピカ”で登場して衝撃を与えた。

今年もゴールデン・グラブ賞の受賞が決まり、どんな格好で姿を見せるのか注目されていたが、“まさか”のスーツで登場。「辰己が普通で来るっていうのは奇跡に近いことなので」とし、一同は失笑していた。

しかし、その後楽天の公式X（旧ツイッター）は「金塗りの上に“辰己涼介”の特殊メイクを施しています」とまさかの報告。SNSでも「なんて？wwwwwww」「金塗りがベースにあるの面白い」「またわけのわからんことを」「ちょっと何言っているのか分かんない」と爆笑していた。（Full-Count編集部）