¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï¥É·³¤ËÇÔ¤ì¤ë¡ÄÎ¥Ã¦¾¯¤Ê¤¤±¦ÏÓ¤Ë¡ÈÅê»ñ¡É
¡¡¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤¬FA¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Ç¥£¥é¥ó¡¦¥·¡¼¥ºÅê¼ê¤È·ÀÌó¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤À¤È¡¢¡Ö¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥Ý¥¹¥È¡×¤Î¥¸¥ç¥ó¡¦¥Ø¥¤¥Þ¥óµ¼Ô¤¬26Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö27Æü¡Ë¤ËX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ÇÊó¤¸¤¿¡£7Ç¯2²¯1000Ëü¥É¥ë¡ÊÌó328²¯±ß¡Ë¤ÎÂç·¿·ÀÌó¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡29ºÐ¤Î¥·¡¼¥º¤Ï¡¢2024Ç¯³«ËëÁ°¤Ë¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¤«¤é¥È¥ì¡¼¥É¤Ç¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Ø°ÜÀÒ¡£Æ±Ç¯¤Ï33»î¹ç¤Ç14¾¡11ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨3.47¤À¤Ã¤¿¡£º£µ¨¤Ï32»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤Æ8¾¡12ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨4.55¤ÎÀ®ÀÓ¡£2014Ç¯¤Î¥×¥íÆþ¤êÄ¾¸å¤Ë±¦¤Ò¤¸¤Î¥È¥ß¡¼¡¦¥¸¥ç¥ó¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤Æ°Ê¹ß¤ÏÂç¤¤ÊÎ¥Ã¦¤¬¤Ê¤¯¡¢2021Ç¯¤«¤é5Ç¯Ï¢Â³¤Ç30»î¹ç°Ê¾å¤ËÀèÈ¯ÅÐÈÄ¤·¡¢200Ã¥»°¿¶°Ê¾å¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Ïº£µ¨¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¿Ê½Ð¤â¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÈÂè7Àï¤Þ¤Ç¤â¤Ä¤ì¤ë·ãÆ®¤ÎËö¤ËÇÔ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¥ª¥Õ¤Ï¥Ü¡¼¡¦¥Ó¥·¥§¥Ã¥ÈÆâÌî¼ê¤¬FA¤È¤Ê¤ê¡¢µî½¢¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë