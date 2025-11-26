小型機器の収納に最適！中型サイズの機器収納ボックス
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、機器の動作状況が分かるアクリル窓付きで、鍵付き・ワイヤー取り付け可能でセキュリティも万全。脚を取り付けるだけの完成品での発送で、すぐ使える中型サイズの機器収納ボックス「100-SV037BK（幅60cm）」「100-SV038BK（幅50cm）」「100-SV039BK（幅40cm）」を発売した。
■スチール製の堅牢な機器収納ボックス
ネットワーク機器やNAS、録画機器などをまとめて収納できるスチール製の堅牢な機器収納ボックス。
前扉にはアクリル窓を採用し、扉を閉めたままでも機器の動作状況を確認できる。
内部の排熱に対応するため、ファンを後付けできる設計で放熱性も安心だ。
前扉と背面パネルには鍵を備え、不正開閉を防止する高いセキュリティー性を確保している。
標準で3枚の棚板を装備し、機器の大きさに応じた自由な配置が可能だ。
棚板は、3.25cｍピッチで取付位置を変更することができる。
角には滑らかなR形状を採用し、安全性とデザイン性の両立を実現している。
本体表面にはサテン塗装を施し、日常の使用での汚れや傷が目立ちにくく美観を保てる。
アジャスターとキャスターの両方が付属しており、設置場所に合わせて柔軟に選べる。
組み立て済みの状態で出荷されるため、設置後すぐに使える。
※アジャスターまたはキャスターは、自分で取り付け。
■中型サイズの機器収納ボックス「100-SV037BK（幅60cm）」
