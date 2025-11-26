R¥½¥Ã¥¯¥¹¤¬125¾¡±¦ÏÓ¤òÅÅ·â³ÍÆÀ¡¡Âç·¿¥È¥ì¡¼¥ÉÈ¯É½¡¢º£°æÃ£Ìé¤ÎÁèÃ¥Àï¤«¤é¡ÈÅ±Âà¡É¤«
¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¤Ïº£µ¨14¾¡¥½¥Ë¡¼¡¦¥°¥ì¥¤¤ò¸ò´¹¥È¥ì¡¼¥É¤Ç³ÍÆÀ¤·¤¿
¡¡¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¤Ï25Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö26Æü¡Ë¡¢¥«¡¼¥¸¥Ê¥ë¥¹¤È¤Î¸ò´¹¥È¥ì¡¼¥É¤Ç¥½¥Ë¡¼¡¦¥°¥ì¥¤Åê¼ê¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¥«¡¼¥¸¥Ê¥ë¥¹¤Ë¤Ï¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¡¦¥Õ¥£¥Ã¥ÄÅê¼ê¤È¥Þ¥¤¥Ê¡¼¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥ó¡¦¥¯¥é¡¼¥¯Åê¼ê¤¬°Ü¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¸åÆü»ØÌ¾Áª¼ê¤«¶âÁ¬¤ò¾ùÅÏ¤¹¤ë¡£
¡¡36ºÐ¤Î¥°¥ì¥¤¤Ïº£µ¨32ÀèÈ¯¤Ç14¾¡8ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨4.28¡£180²ó2/3¤òÅê¤²¤Æ201Ã¥»°¿¶¡¢38»Íµå¤È¤¤¤¦¹¥À®ÀÓ¤À¤Ã¤¿¡£¥á¥¸¥ã¡¼ÄÌ»»339»î¹çÅÐÈÄ¤Ç125¾¡102ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨3.58¡£
¡¡¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¤Ï¥®¥ã¥ì¥Ã¥È¡¦¥¯¥í¥·¥§¥Ã¥È¡¢¥Ö¥é¥¤¥ä¥ó¡¦¥Ù¥í¤é¤¬¤¤¤ë¡£À¾Éð¤«¤é¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼°ÜÀÒ¤òÌÜ»Ø¤¹º£°æÃ£ÌéÅê¼ê¤ÎÁèÃ¥Àï¤Ë»²²Ã¤·¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë