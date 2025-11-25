服の量を減らし、クローゼットをスッキリと保つコツを紹介します。20年間ものであふれた汚部屋で暮らしてきた、片付け収納スペシャリストのおさくさん（30代、3児の母）は、第二子の出産をきっかけに本気の捨て活を始めたと言います。そんなおさくさんがクローゼットの収納で取り入れている「服を増やさない3つの工夫」を紹介します。

20年汚部屋だった私が「増やさない」に目覚めたきっかけ

昔の私は、完全に“物欲のかたまり”でした。

【写真】着まわし力抜群の万能アイテム

安いから、セールだからとりあえず買っておこう。そんな理由でどんどん服を増やし、結局ほとんど着ないままクローゼットが膨張していきました。

気づけば、「なにがあるか把握できない」「似た服ばかり買ってしまう」「服があるのに着たい服がない」という悪循環に。服が増えるたびに片付けて、とにかく減らすことばかりに意識が向いていました。

しかし本当に必要だったのは、入ってくる量をコントロールして増やさないこと。ここに気づいた瞬間から、片付けのストレスがグッと減り、クローゼットがラクに管理できるようになりました。

服を増やさない3つの工夫

おしゃれを楽しみながらも、クローゼットの服を増やしすぎないためのポイントは3つ。

●1：春服と秋服を兼用にする

気候が似ている季節は同じアイテムを着まわすと決めています。「春服」「秋服」と2シーズン分そろえる必要がなくなり、持ち数が自然と半分に。薄手のジャケット、カーディガン、シャツなど、どちらの季節でも使える万能アイテムに絞ることで管理もラクになります。

●2：ベーシックカラーをベースにする

とくに意識しているのは、布面積が大きい服の色を統一すること。たとえばワンピースやパンツなどは白か黒と決めています。

このルールにしてから、「コーディネートが一瞬で決まる」「流行に振り回されない」「買いたしが減る」といった、よい循環が生まれました。手持ち服との合わせやすさも相まってコーディネートパターンが増えたことで、無駄買いが格段に減りました。

●3：買う前に「手持ち服と合うか？」を自問

買う前に、頭の中でクローゼットの服との組み合わせをシミュレーションするように。3通り以上のコーディネートが浮かばない服は買いません。

大切なのは“減らす”より“増やさない”こと

片付けというと、ものを捨てることに目が向きがちですが、じつは、買う量を減らしてものを増やさない方がずっとラクで、クローゼットが散らかりにくい効果が続くと気づきました。

新しい服を買わずに、今ある服を大切に使うと、「管理がラク」「収納に余白ができる」「迷う時間が減る」「無駄買いが減る」などいいことばかり。結果、服選びだけでなく暮らし全体が軽くなっていきました。

“減らす”より“増やさない”こと。

これが20年汚部屋だった私が片付いたクローゼットをキープできるようになったいちばんの理由です。たくさんの服を持っていても、使いこなせなければ意味がありません。

服を選ぶ基準を明確にすることで、どの服もお気に入りで稼働率の高い、一軍だけのクローゼットに変わりました。

なんとなく増えてしまった服を減らすことより、これからどう選ぶかを決める方が、じつはずっとラクで前向き。自然と無駄づかいも減っていき、その積み重ねが暮らし全体をスッと軽くしてくれると実感しています。