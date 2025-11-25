¡È¾Ã¤¨¤¿¡É¶ß¸µ¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¥í¥´¡¡¥ª¥ê¤Î¿·¥æ¥Ë¤Ï¡Ö¤¨¤¨´¶¤¸¤ä¤ó¡×¡ÄºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿¿·¿§¤Ë¤âÃíÌÜ
¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤¬Íèµ¨¤«¤éÃåÍÑ¤¹¤ë¿·¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÈäÏª
¡¡¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ï24Æü¡¢µþ¥»¥é¥É¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó´¶¼Õ¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖBs Fan-Festa 2025¡×¤Ç¡¢Íèµ¨¤«¤éÃåÍÑ¤¹¤ë¿·¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÅÓÃæ¤ÇµÜ¾ëÂçÌïÅê¼ê¡Ê¥Û¡¼¥à¡Ë¡¢ÂÀÅÄÌºÆâÌî¼ê¡Ê¥Ó¥¸¥¿¡¼¡Ë¡¢»³²¼½ØÊ¿ÂçÅê¼ê¡Ê¥µ¡¼¥É¡Ë¤¬¿·¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃåÍÑ¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÊÑ¹¹¤Ê¤É¤ò¸«¤¿¥Õ¥¡¥ó¤ÏÂç¤¤ÊÇï¼ê¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡Íèµ¨¤«¤éÀ©ºî¥á¡¼¥«¡¼¤¬ÊÑ¤ï¤ê¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤â¤ï¤º¤«¤ËÊÑ¹¹¡£º£µ¨¤Þ¤Ç¥Ç¥µ¥ó¥È¼Ò¤Î¤â¤Î¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Íèµ¨¤è¤ê³ô¼°²ñ¼Ò¥ï¡¼¥ë¥É¤Î¥°¥ë¡¼¥×²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë¥¨¥à¥·¡¼¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¤È¶¦Æ±À©ºî¤·¤¿¤â¤Î¤ËÊÑ¹¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Û¡¼¥àÍÑ¤È¥Ó¥¸¥¿¡¼ÍÑ¤Ç¤Ï¶ß¸µ¤Î¥é¥¤¥ó¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¥Ñ¥ó¥Ä¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î3ËÜÀþ¤«¤é¥Í¥¤¥Ó¡¼¤È¥´¡¼¥ë¥ÉÂÀ¤¤¥é¥¤¥ó¤¬Æþ¤Ã¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ó¥¸¥¿¡¼¤Ç¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¥Ñ¥ó¥Ä¤Ë¤Ï¥°¥ì¡¼¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¿·¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡Ö¥×¥ê¥ó¥È¥æ¥ËµåÃÄ¤¬Áý¤¨¤ëÃæ»É½«¤ò´Ó¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ´ò¤·¤¤¡ª¡×¡ÖÂçÉý¥Á¥§¥ó¥¸¤¸¤ã¤Ê¤¯¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡ª¡×¡Ö¶ßÉôÊ¬¤Î±ï¼è¤ê¤¬Ìµ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¡Ö¿·¥æ¥Ë¤¨¤¨´¶¤¸¤ä¤ó¡×¤Ê¤É¡ÈÊÑ²½¡É¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ëÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¤Ï¡Ö¤ª¡¢¤³¤ì¥Ó¥¸¥¿¡¼¤Î¥Ñ¥ó¥Ä¥°¥ì¡¼¤è¤Ê¡©¡×¡Ö¥Ó¥¸¥¿¡¼¤Î¥Ñ¥ó¥Ä¤¬¥°¥ì¡¼¤È¤¤¤¦¤Î¤âËÜÍè¤Î¥Ó¥¸¥¿¡¼¤«¤¯¤¢¤ë¤Ù¤·¤ÇÎÉ¤¤¡×¡Ö¤ä¤ë¤ä¤ó¤±¡ª¡¡¤¨¤¨¤¬¤Ê¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡×¡Ö¤³¤ìÇã¤¦¤·¤«¤Ê¤¤¤ä¤ó¡×¡ÖÂ¨Çã¤¤°Æ·ï¡ª¡×¡Ö¼Â¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¡Ö¥ª¥ê¤Î¿·¥æ¥Ë¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Í¡¢¥í¥´¤â¤ª¤·¤ã¤ì¤Ç¤¤¤¤¤Ê¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿±þ¤ò¼¨¤·¡¢Íèµ¨¤Î³«Ëë¤ò¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë