¿·¤·¤¤Ì¤Íè¤Î¥Æ¥ì¥Ó¡ÖABEMA¡Ê¥¢¥Ù¥Þ¡Ë¡×¤Ï¡¢11·î23Æü¡ÊÆü¡¦½Ë¡ËÌë£¹»þ¤è¤ê¡¢Îø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¡¼¡ØÎÙ¤ÎÎø¤ÏÀÄ¤¯¸«¤¨¤ë -Chapter TOKYO-¡Ù¡ÊÁ´£¸ÏÃ¡Ë¤ÎÂè£³ÏÃ¤òABEMA SPECIAL¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤ÆÊüÁ÷¤·¡¢ÊüÁ÷½ªÎ»¸å¤è¤êÌµÎÁ¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£
¡ØÎÙ¤ÎÎø¤ÏÀÄ¤¯¸«¤¨¤ë¡Ù¤Ï¡¢´Ø·¸¤ËÇº¤ß¤äÌÂ¤¤¤òÊú¤¨¤ë¥«¥Ã¥×¥ë¤¿¤Á¤¬¤ª¸ß¤¤¤ÎÆ±°Õ¤Î¤â¤È¡È°ì»þÅª¤ÊÇË¶É¡É¤òÁªÂò¤·¡¢Èà»á¡¦Èà½÷¤¬¤¤¤Ê¤¤¡ÈÎø°¦¥Õ¥ê¡¼¡É¤Î¾õÂÖ¤Ç¶ØÃÇ¤Î¡È¸øÇ§¡ÉÉâµ¤À¸³è¤òÁ÷¤ëÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¡¼¡£´ü´ÖÃæ¤Ï»²²Ã¼Ô¤¬£²ÁÈ¤ËÊ¬¤«¤ìÊÌ¡¹¤Î¾ì½ê¤Ç¶¦Æ±À¸³è¤ò¹Ô¤¤¡¢Äê´üÅª¤Ë¶¦Í¤µ¤ì¤ë¤â¤¦£±ÁÈ¤Î¼Ì¿¿¤òÄÌ¤·¤Æ¸µÎø¿Í¤ÎÍÍ»Ò¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¿´¤¬¿·¤¿¤ÊÁê¼ê¤Ø¤È·¹¤¯¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤âºÆ¤Ó¸µÎø¿Í¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤ò³Î¤«¤á¤ë¤Î¤«¡£¶¦Æ±À¸³è¤ÎÃæ¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤ëÍÉ¤ìÆ°¤¯´¶¾ð¤ÈÍ½Â¬ÉÔÇ½¤ÊÅ¸³«¤ò·Ð¤Æ¡¢»²²Ã¼Ô¤¿¤Á¤Ï¡ÖÉü±ï¡×¡ÖÊÌ¤ì¡×¡Ö¿·¤·¤¤Îø¡×¤È¤¤¤¦£³¤Ä¤ÎÁªÂò¤ÎÃæ¤«¤éºÇ¸å¤Î·èÃÇ¤ò²¼¤¹¡£¿·¥·¡¼¥º¥ó¡ØÎÙ¤ÎÎø¤ÏÀÄ¤¯¸«¤¨¤ë -Chapter TOKYO-¡Ù¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¸«ÆÏ¤±¿Í¤Ï¡¢¿ØÆâÃÒÂ§¡¢Á°ÅÄÆØ»Ò¡¢Æ£ÅÄ¥Ë¥³¥ë¤¬Ì³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
11·î23Æü¡ÊÆü¡¦½Ë¡ËÊüÁ÷¤ÎÂè£³ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢¥æ¥Þ¤¬¶¦Æ±À¸³è¤òÁ÷¤ë¡ÈHouse¡É¤Î¥µ¥¦¥Ê¤Ë¥±¥ó¥È¤òÍ¶¤¤¡¢º£¤Îµ¤»ý¤Á¤ò³Î¤«¤á¤ë¡£¥æ¥Þ¤¬¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤È¥Ç¡¼¥È¹Ô¤¤¿¤¤¤È»×¤¦¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¥±¥ó¥È¤Ï¡ÖÊÌ¤Ë»×¤ï¤Ê¤¤¡£·ë¶É¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤È¥Ç¡¼¥È¤·¤Æ¤âÌµÍý¤À¤·¡¢¤½¤ó¤Ê»þ´Ö¤Ê¤¤¤·¡×¤ÈÂ¨Åú¡£¤µ¤é¤Ë¥æ¥Þ¤¬¡Ö¸µ¥«¥Î¤ÈÌá¤ê¤¿¤¤´¶¤¸¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¥±¥ó¥È¤Ï¡Ö£²Ç¯¤°¤é¤¤ÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¿¤«¤é¡ÊÊÌ¤Î¿Í¤Ë¡ËÍÉ¤é¤®¤Ë¤¯¤¤¤Î¤Ï¤¢¤ë¡£¤±¤Éº£¤Þ¤ÇÃ¯¤«¤ÈÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë´Ö¤ÏÂ¾¤Î»Ò¤ÈÀÜ¤·¤Ê¤¤¤«¤é¡¢º£²ó¤¤¤í¤ó¤Ê»Ò¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤Á¤ç¤Ã¤ÈÍÉ¤é¤®¤ä¤¹¤¯¤Ï¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¿´¶¤òÌÀ¤«¤¹¡£Â³¤¤¤Æ¥æ¥Þ¤¬¡Öº£°ìÈÖµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÏÃ¯¤Ç¤¹¤«¡©¤Ã¤ÆÊ¹¤«¤ì¤¿¤È¤¡¢¥æ¥Þ¤Ã¤Æ¸À¤¨¤ë¡©¡×¤È¼ÁÌä¤¹¤ë¤È¡¢¥±¥ó¥È¤Ï¡Ö¸À¤¨¤ë¡×¤ÈÂ¨Åú¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï¥æ¥Þ¤â¡Ö¥¬¥Ã¥Ä¤¢¤ë¤Í¡£Í¥½ÀÉÔÃÇ¤Ç¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤Ë¤¤¤¯¿Í¤Ï¥Þ¥¸¤Ç¥Ê¥·¤À¤«¤é¡×¤È´ò¤·¤½¤¦¤Ë¸ì¤ë¡£¤·¤«¤·¤³¤Î£²¿Í¤ÎÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤»Ñ¤òÎÙ¤Î²È¤Ë½»¤à¥æ¥Þ¤Î¸µÎø¿Í¡¦¥¢¥¥è¥·¤¬ÌÜ·â¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤«¤é¤â¡Ö¤ª¤ª¡Ä¥¢¥¥è¥·¤¬¸«¤Æ¤ë¤«¡Ä¡×¤ÈÀ¼¤¬¡£
ÍâÆü¤ÎÌë¡¢¥±¥ó¥È¤Î¸µÎø¿Í¡¦¥ê¥ª¥Ê¤Ï¡¢¥¢¥¥è¥·¤È¥Ç¡¼¥È¤Ø¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ¡ÈÎÙ¤Î²È¡É¤òË¬¤ì¡¢¥±¥ó¥È¤Èµ÷Î¥¤ò½Ì¤á¤Æ¤¤¤ë¥æ¥Þ¤é¤È½éÂÐÌÌ¡£¤½¤Î¸å¡¢¤ª¸ß¤¤¤Î¸µÎø¿Í¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¥æ¥Þ¤È¥ê¥ª¥Ê¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì£²¿Í¤ÇÏÃ¤¹¤¿¤á¥Ù¥é¥ó¥À¤Ø¡£¥ê¥ª¥Ê¤Ï³«¸ý°ìÈÖ¡¢¡Ö¤Ö¤Ã¤«¤Þ¤·¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¤É¤¦»×¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¥æ¥Þ¤ËÄ¾µå¼ÁÌä¡£¥æ¥Þ¤Ï¡Ö¤â¤Ã¤ÈÏÃ¤·¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¦¤Î¤Ï¥±¥ó¥È¡×¤ÈÁÇÄ¾¤Êµ¤»ý¤Á¤ò¹ðÇò¤·¤Þ¤¹¡£°ìÊý¥ê¥ª¥Ê¤â¡¢¡Ö¥¢¥¥è¥·¤«¥±¥ó¥È¤Ç¤É¤Ã¤Á¤«¤Ê¡©¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤ë¡×¤ÈÍÉ¤ì¤ë¿´¶¤òÅÇÏª¡£¤µ¤é¤Ë¥ê¥ª¥Ê¤Ï¡Ö¥±¥ó¥È¤ÏÀäÂÐ»ä¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¡×¤ÈÀë¸À¤·¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤«¤é¤â¡Ö¤¹¤²¡¼¡ª¡×¡Ö¶¯¤¤½÷¤À¡Ä¡×¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¡£¤½¤Î¸å¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤âÆ£ÅÄ¤¬¡Ö¡ØÀäÂÐ»ä¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤é¥¦¥Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¡×¡Ö¤Þ¤À¥æ¥Þ¤Á¤ã¤ó¤â¡ØÉé¤±¤Ê¤¤¤ï¤è¡Ù¤Þ¤Ç¤Î¹¥¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤À¤«¤é¤³¤³¤Ç¸À¤ï¤ì¤¿¤é¡Ø¤á¤ó¤É¤¯¤µ¤¤¤«¤â¡ÄÂ¾¤â¸«¤è¤¦¤«¤Ê¡Ù¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤«¤â¡×¤È¥æ¥Þ¤Î¿´¶¤òÂåÊÛ¤·¤¿¡£
¥Ó¥Ç¥ª¸ÂÄê¥È¡¼¥¯¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÊÌ¤ì¤¿Èà½÷¤È¡ØÎÙ¤ÎÎø¤ÏÀÄ¤¯¸«¤¨¤ë -Chapter TOKYO-¡Ù¤Î¤è¤¦¤Ê¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤ÇºÆ²ñ¤·¤¿¤é¤É¤¦¿¶¤ëÉñ¤¦¡©¡×¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ë¡£¥²¥¹¥È¤Î´ä¶¶¸¼¼ù¤Ï¡ÖËÍ¤À¤Ã¤¿¤éÃ¦¤¤¤Ç¶ÚÆù¸«¤»¤Ä¤±¤ë¤«¤Ê¡×¤È²óÅú¡£Âè£±ÏÃ¤Î¥¸¥ã¥°¥¸¡¼¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ç¸µÎø¿Í¤Î¤¤¤ëÊÌ¥Á¡¼¥à¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¶ÚÆù¥¢¥Ô¡¼¥ë¤ò¤·¤¿¥¿¥«¥Þ¥µ¤Î¹ÔÆ°¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿È¯¸À¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ª¤«¤é¤Ï¡Ö¥¿¥«¥Þ¥µÊý¼°!?¡×¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¡£
¤Û¤«¤Ë¤âÊ£¿ô¤ÎÃËÀ¤«¤é»×¤¤¤ò´ó¤»¤é¤ì¤ë¡ÈÇú¥â¥Æ¡É¤Ã¤×¤ê¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤ë¥ì¥¤¥Ê¤¬¥ß¥Á¥ë¤ÈµÞÀÜ¶á!? ¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥«¥Ã¥×¥ë¤ÎÇË¶ÉÁ°¤Î»Ñ¤âÌÀ¤é¤«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ØÎÙ¤ÎÎø¤ÏÀÄ¤¯¸«¤¨¤ë -Chapter TOKYO-¡ÙÂè£³ÏÃ¤ÏABEMA¤ÇÌµÎÁ¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®Ãæ¡£
