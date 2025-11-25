¸½Ìò°úÂà¤«¤é2¤«·î¡ÄÆÍÁ³È¯É½¤µ¤ì¤¿¡ÈÄ¶ÂçÊª¡É¡¡¤Þ¤µ¤«¤Î»²Àï¤Ë¡Ö½Ð¤ó¤Îw¡×¡Ö³Ú¤·¤ß¡×
SASUKE¤Ë¿ùÃ«»á¤ÈÃæÅÄ»á¤¬»²²Ã
¡¡TBS¤Ï24Æü¡¢¡ÖSASUKE2025 ¡ÁÂè43²óÂç²ñ¡Á¡×¡Ê12·î24Æü¡¢25Æü¤ËÊüÁ÷¡Ë¤Î»²²Ã¼Ô¤òÈ¯É½¡£¥×¥íÌîµå³¦¤«¤é¤Ïº£µ¨¸Â¤ê¤Ç¸½Ìò¤ò°úÂà¤·¤¿ÃæÅÄæÆ»á¤È¿ùÃ«·ý»Î»á¤Î¡È»ÕÄï¥³¥ó¥Ó¡É¤¬»²Àï¤¹¤ë¡£
¡¡º£Ç¯¤Ç43²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¿Íµ¤ÈÖÁÈ¡£ºòÇ¯¤Ï¸µÀ¾Éð¤Î¶â»ÒÐÒ»Ê»á¡¢¸µ¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ÎT-²¬ÅÄ»á¤é¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¿ùÃ«»á¤ÏÃæÅÄ»á¤Î±þ±ç¤òÇØ¤ËÄ©Àï¡£TBS¤Î¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ç¤Ï¡Ö³èÌö¤·¤ÆÃæÅÄ·³ÃÄ¤«¤é¿ùÃ«·³ÃÄ¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤ä¤ë¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡ÃæÅÄ¤Ïº£µ¨¸Â¤ê¤Ç¸½Ìò¤ò°úÂà¡£ÆüËÜ¥Ï¥à¡¢µð¿Í¡¢ÃæÆü¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¡¢ÄÌ»»309ËÜÎÝÂÇ¡¢1087ÂÇÅÀ¡¢ÂÇÅÀ²¦3²ó¤È¤¤¤¦µÏ¿¤ò»Ä¤·¤¿¡£
¡¡ÅÅ·â»²Àï¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤âÃíÌÜ¡£¡ÖSASUKE¤Ë¿ùÃ«·ý»Î¤µ¤ó½Ð¤ë¤ó¤À¡ª¡¡ÃæÅÄæÆ¤µ¤ó±þ±ç¡£Ï®¤ê¤¬³Ú¤·¤ß¤À¤ïw¡×¡ÖSASUKE¤Ë¿ùÃ«¤ÈÃæÅÄæÆ½Ð¤ó¤Îwwwwwww¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£»ÕÄï¥³¥ó¥ÓºÆ·ëÀ®¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤Ê·ë²Ì¤ò»Ä¤¹¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë