¡¡°ïºà¤¬¥Ù¡¼¥ë¤òÃ¦¤¤¤À¡£¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Î2024Ç¯¥É¥é¥Õ¥È3°Ì¥ë¡¼¥¡¼¡¢»³¸ýÎ÷²¦¡Ê¤ì¤ª¡ËÅê¼ê¤¬23Æü¡¢PBÁªÈ´¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¡Ö2025¥¢¥¸¥¢¡¦¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥ê¡¼¥°¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡×¤ÎÂæÏÑ³¤ÍÎÀï¤ËÅÐÈÄ¡£1²óÌµ°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ1Ã¥»°¿¶¤Î²÷Åê¤ò¸«¤»¤¿¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦º´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë¹ë²÷¥Õ¥©¡¼¥à¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Î»ëÀþ¤â½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»³¸ý¤ÏÀçÂæ°é±Ñ¹â¤Î2Ç¯¤«¤éËÜ³ÊÅª¤ËÅê¼ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢º¸Â¤ò¹â¤¯¿¶¤ê¾å¤²¤ë¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ê¥Õ¥©¡¼¥à¤«¤éÅê¤²²¼¤í¤¹¹äµå¤¬Ì¥ÎÏ¡£Åêµå¥Õ¥©¡¼¥à¤ÎÎà»÷À¤«¤é¡ÈÏ¯´õ2À¤¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë°ïºà¤Ç¡¢ºòÇ¯¤Î¥É¥é¥Õ¥È3°Ì»ØÌ¾¤Ç¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ËÆþÃÄ¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¡¼¥à¤Ç¤Ï¡¢¸Î¾ã¤·¤Ê¤¤ÂÎ¤Å¤¯¤ê¤òÍ¥Àè¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Åö½é¤Ï¼Ò²ñ¿Í¤È¤Î¸òÎ®Àï¤Ç¤Î½Ð¾ì¤Ë¸Â¤é¤ì¡¢ÂÎ¤Å¤¯¤ê¤ò¥á¥¤¥ó¤È¤·¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â9ÅÐÈÄ¡Ê7ÀèÈ¯¡Ë¤ÇËÉ¸æÎ¨2.83¡¢35¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ç18»°¿¶¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£10·î5Æü³ÚÅ·Àï¡Ê³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ñ¡¼¥¯¡Ë¤Ç1·³¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤ê¡¢1¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÌµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤¿¡£
¡¡¥ª¥Õ¤Ï°Û¹ñ¤Ç¤ÎÉð¼Ô½¤¹Ô¤ËÎå¤ß¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï7²ó¤«¤éÅÐ¾ì¡£DAZN¸ø¼°X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ï¡ÖÀä»¿À®Ä¹Ãæ¡¡»³¸ýÎ÷²¦¡Ê¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡¡¥º¥Ð¥Ã¤È¥¤¥ó¥³¡¼¥¹¡×¤Èµ¤·¡¢»³¸ý¤¬Æâ³Ñ¤ÎÂ®µå¤Ç»°¿¶¤òÃ¥¤Ã¤¿¾ìÌÌ¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£ÀøºßÇ½ÎÏ¤ò´¶¤¸¤ë1µå¤Ë¡Ö¤µ¤é¤ËÌöÆ°´¶Áý¤·¤¿¡©¡×¡Ö¿·²øÊªÃÂÀ¸¡×¡Ö¤¿¤Þ¤é¤ó¤Ê¡×¡Ö¥¨¥°¥¤¤È¤³Åê¤²¤ë¤ä¤ó¡×¡ÖÂ¤Î¾å¤¬¤ê¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤ë¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Î´üÂÔ¤â¹â¤Þ¤ë¤Ð¤«¤ê¡£2Ç¯ÌÜ¤ÎÈôÌö¤ËÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë