女優の北川景子(39)が24日までに自身のX(旧ツイッター)を更新。娘のリクエストを受けて手作りした新作バッグを披露した。



【写真】超多忙なはずなのに…トップ女優が手作りした見事な逸品

「最近、モノトーンの洋服を好きになった娘が『黒い手提げが欲しい』とのこと。苦手意識のあったギャザーに再び挑戦。今回はすんなり 綺麗にできました!」とつづり、生地から縫製、仕上がりの工程に分けた写真を投稿。生地を縫い合わせてひだをつくるギャザー加工も見事なバッグを完成させた。



北川はこれまでも娘のために手作りした品を公開し、隔月雑誌「COTTON TIME」に連載を持つなど手芸の腕前が反響を呼んでいる。8月にはNHK連続テレビ小説「ばけばけ」撮影現場で誕生日プレゼントとしてカラフルなミシン糸セットが贈られるなど、自他ともに認める“手芸家”だ。



この投稿にファンからは「ギャザー難しいのにすごい!」「どんどん裁縫が上手くなっている!!!!素敵なお母さん」「忙しい中すごいねー」「可愛くてすごく上品でオシャレ」「北川景子の手作りトートとか価値3億くらいあるんじゃない?」「プロ並みで感服!」といった声が寄せられている。



（よろず～ニュース編集部）