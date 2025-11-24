Âë¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥§¥¹¡¢ÀîÀ¥¹¸¤¬¶Ã°Û¤Î143¥¥í¡¡140¥¥íÄ¶¤¨Ï¢È¯¡Ä¹ëÂ®µå¤Ë¾ìÆâ¤É¤è¤á¤
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÀîÀ¥¹¸ÆâÌî¼ê¤¬23Æü¡¢¤ß¤º¤ÛPayPay¥É¡¼¥à¤Ç¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë2025¡ÖÂÇ¤Ã¤Æ¡¢²Î¤Ã¤Æ¡¢ÍÙ¤Ã¤Æ¡ª¥Ð¥ê¥¿¥«µå±ã Presented by Fanatics¡×¤Î¹ÈÇòÀï¤ËÅê¼ê¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¡£143¥¥í¤ò·×Â¬¤·¡¢¾ìÆâ¤¬¤É¤è¤á¤¤¤¿¡£
¡¡ÀîÀ¥¤Ï¡Ö¤á¤ó¤¿¤¤Sparks¡×¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ»²²Ã¡£¡Ö9ÈÖ¡¦Åê¼ê¡×¤ÇÀèÈ¯ÅÐÈÄ¤¹¤ë¤È¡¢½éµå¤«¤é143¥¥í¤ò·×Â¬¤·¤¿¡£1ÈÖ¡¦ÂçÄÅÎ¼²ðÅê¼ê¤ò¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤Ë»ÅÎ±¤á¤ë¤È¾ìÆâ¤Ï¤É¤è¤á¤¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¡£
¡¡1»à¤«¤é´ä°æ½Ó²ðÅê¼ê¤Ë°ÂÂÇ¤òµö¤·¤¿¤¬¡¢Â³¤¯¥¤¥Ò¥Í¡¦¥¤¥Ä¥¢ÆâÌî¼ê¤òÍ·¥´¥í¡£ºÇ¸å¤Ï4ÈÖ¡¦Îæ°æÇî´õÊá¼ê¤òÄÉ¤¤¹þ¤ó¤Ç¤«¤éÍº¶«¤Ó¤ò¾å¤²¤ÆÅê¤¸¤¿¡£³°³Ñ¤Ø141¥¥í¤¬·è¤Þ¤ê¡¢¸«Æ¨¤·»°¿¶¤ÇÌµ¼ºÅÀ¤Ë»ÅÎ±¤á¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë