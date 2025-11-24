¶¦Æ±ÄÌ¿®¤Î¡È¥¹¥¯¡¼¥×¡É¤Ë³°Ì³¾Ê¤¬ÌÔÈ¿È¯¡ª¡Ö¿å»ºÊª¤ÎÍ¢ÆþÄä»ß¡×ÊóÆ»¤¬¾·¤¤¤¿Âçº®Íð¡ÔÆüÃæÂÐÎ©¤ÎÎ¢Â¦¡¢´±Ë¼Ä¹´±¤âÈÝÄê¤·¤¿¡Õ
¡¡Ãæ¹ñ¤«¤éÆüËÜ¤Ø¤Î¡Ö¿å»ºÊª¤ÎÍ¢ÆþÄä»ß¡×¤ò½ä¤ê¡¢³°Ì³¾ÊÆâÉô¤Ë¡¢¶¦Æ±ÄÌ¿®¤ÎÊóÆ»¤Ø¤ÎÉÔ¿®´¶¤äÈ¿È¯¤¬±²´¬¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×¤Î¼èºà¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£ÆüÃæÂÐÎ©¤ÎÎ¢Â¦¤Ç¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Íí¤ó¤Çµ¯¤¤Æ¤¤¤¿Âçº®Íð¡¢¤½¤·¤Æ³°Ì³¾ÊÂ¦¤ÎÅÜ¤ê¤ÎÍýÍ³¤È¤Ï¡½¡½¡£
¡Ú²èÁü¡Û³°Ì³¾Ê¤Î¶â°æ¶ÉÄ¹¤È¥Û゚¥±¥Ã¥È¤Ë¼ê¤òÆþ¤ì¤ëÃæ¹ñ¤ÎÎ»á
¡¡¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤ÎÂæÏÑÍ»ö¤Ë´Ø¤¹¤ë¡ÖÂ¸Î©´íµ¡»öÂÖ¡×¤Î¹ñ²ñÅúÊÛ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢ÂÐÎ©¤¬¶¯¤Þ¤ëÆüÃæ´Ø·¸¡£ÅúÊÛ¤Ï11·î7Æü¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢½ù¡¹¤ËÃæ¹ñÀ¯ÉÜ¤ÎÂÐ±þ¤Ï¶¯¹Å²½¤·¤¿¡£
³°Ì³¾Ê¤Î¶â°æ¶ÉÄ¹¡Êº¸¡Ë¤È¡¢¥Û゚¥±¥Ã¥È¤Ë¼ê¤òÆþ¤ì¤ëÃæ¹ñ¤ÎÎ»á¡¡AFP¡á»þ»ö
¡ÖÎ¾¹ñ´Ö¤Î¶ÛÄ¥¤¬¹â¤Þ¤ë¤µ¤Ê¤«¡¢³°Ì³¾Ê¤Î¶â°æÀµ¾´¥¢¥¸¥¢ÂçÍÎ½£¶ÉÄ¹¤¬Ãæ¹ñ¤òË¬Ìä¡£18Æü¤ËÀèÊý¤È¶¨µÄ¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¶â°æ¶ÉÄ¹¤¬Æ¬¤ò²¼¤²¤ëÃæ¡¢Î(¤ê¤å¤¦)Ò¦¾¾(¤±¤¤¤·¤ç¤¦)Ãæ¹ñ³°¸òÉô¥¢¥¸¥¢»ÊÄ¹¤Ï¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ë¼ê¤òÆÍ¤Ã¹þ¤àÂÖÅÙ¤ò¸«¤»¤¿¡£ºÆ¤ÓÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÀ¯¼£Éôµ¼Ô¡Ë
¡¡¤½¤·¤ÆÍâ19Æü¡¢ÆüËÜ¤Î¿å»ºÊªÍ¢½Ð¤ò¤á¤°¤ë¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬À¤´Ö¤òÁû¤¬¤»¤¿¡£È¯Ã¼¤Ï¡¢¶¦Æ±ÄÌ¿®¤¬Æ±Æü¸á¸å1»þ²á¤®¤ËÇÛ¿®¤·¤¿Â®Êó¤À¡£
¡¡¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡¢¡Ò¡ÚÂ®Êó¡ÛÃæ¹ñ¤¬ÆüËÜ»º¿å»ºÊª¤ÎÍ¢ÆþÄä»ß¤ÈÄÌÃ£¡Ó¡£ËÜÊ¸¤Ç¤Ï¡ÒÃæ¹ñÀ¯ÉÜ¤¬ÆüËÜ»º¿å»ºÊª¤ÎÍ¢Æþ¤òÄä»ß¤¹¤ë¤ÈÆüËÜÀ¯ÉÜ¤ËÄÌÃ£¤·¤¿¤³¤È¤¬19Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡Ó¤È¤¹¤ë¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÆÈ¼«¤Î¥¹¥¯¡¼¥×¤Ç¤·¤¿¡£À¯ÉÜ´Ø·¸¼Ô¤¬¡Ø19ÆüÄ«¤ËÀµ¼°¤Ê³°¸ò¥ë¡¼¥È¤òÄÌ¤¸Ï¢Íí¤¬¤¢¤Ã¤¿¡Ù¤Ê¤É¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¾ÜºÙµ»ö¤â¤½¤Î¸å¡¢ÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê·ÐºÑÉô¥Ç¥¹¥¯¡Ë
¡¡¶¦Æ±¤Î°ìÊó¤ò¼õ¤±¡¢Ì±Êü¤äNHK¤Ê¤É¤â¡ÖÍ¢ÆþÄä»ß¡×¤ÈÁê¼¡¤¤¤ÇÂ®Êó¡£¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÆü¸á¸å4»þ¤«¤é¤ÎÄêÎã²ñ¸«¤ÇÌÚ¸¶Ì´±Ë¼Ä¹´±¤Ï¤³¤¦½Ò¤Ù¤¿¡£
¡Ö¡ÊÍ¢ÆþÄä»ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ËÃæ¹ñÀ¯ÉÜ¤«¤éÏ¢Íí¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤Ï¤Ê¤¤¡×
¡¡ÊóÆ»¤òÁ´ÈÝÄê¤·¡¢À¯ÉÜÈ¯É½¤ÈÊóÆ»¤¬¿¿¤Ã¸þ¤«¤é¿©¤¤°ã¤¦»öÂÖ¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£¤½¤·¤Æ¡¢³°Ì³¾ÊÆâ¤Ç¤â±åÓÍ¤ÎÀ¼¤¬Ê¨¤µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¶¦Æ±ÄÌ¿®¼Ò¤Ë¼ÁÌä¾õ¤òÁ÷ÉÕ¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¼èºà¤Î·Ð°Þ¤ò¾ÜºÙ¤Ë¤ªÅú¤¨¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Ê£¿ô¤ÎÀ¯ÉÜ´Ø·¸¼Ô¤«¤é³ÎÇ§¤·¡¢ÊóÆ»¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤È²óÅú¡£
¡¡³°Ì³¾Ê´Ø·¸¼Ô¤é¤¬¸ì¤ë¥Þ¥¹¥³¥ß¤Ø¤Îµ¿Ç°¤ÈÅÜ¤ê¡¢¤½¤·¤Æº®Íð¤Î¿¿Áê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö½µ´©Ê¸½Õ ÅÅ»ÒÈÇ¡×¤Ç¾Ü¤·¤¯¥ê¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
