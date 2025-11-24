ドジャース移籍後は4試合でシーズン終了

7月末にドジャースに加入したブロック・スチュワート投手は、怪我のため移籍後は4試合の登板に終わった。21日（日本時間22日）が期限だった「ノンテンダー」は回避したが、今後は年俸調停となる可能性がある。

今季ツインズで39試合登板して2勝1敗、防御率2.38を残し、ジェームズ・アウトマン外野手とのトレードで7月末に移籍。ブルペンのキーマンと評価されていたが、加入後は4試合に登板し、防御率4.91という成績で8月中旬に肩の炎症により負傷者リスト（IL）入り。そのまま右肩の手術を受けてシーズン終了となった。

期待外れに終わったため、米メディアでは「ノンテンダー」の候補に名前が上がった。だが、最終的には右腕エバン・フィリップスとニック・フラッソ投手の2人が対象となり、スチュワートは残留の見通しとなった。

来年1月9日（同10日）の期限までにドジャースと金額面で合意しない場合、年俸調停の手続きに入ることになる。ドジャース専門サイト「ドジャー・ブルー」は22日（同23日）、スチュワートについて「現在は年俸調停の資格を持っている。ブルペンの重要なニーズを満たすことが期待されていたが、スチュワートはドジャースでわずか4試合しか登板しなかった」と厳しく評価した。米移籍情報サイト「MLBトレード・ルーマーズ」は、スチュワートの年俸調停額を140万ドル（約2億1900万円）と予想している。（Full-Count編集部）