高市首相はG20サミットを終え、南アフリカを出発した。移動42時間、現地滞在36時間という1泊4日の“超弾丸出張”。同行記者が見た舞台裏とは──



■“超弾丸出張”1泊4日 移動に42時間、滞在は36時間

先週金曜日21日、高市首相は新たな物価高対策を発表したその足で羽田空港へ向かい、午後3時に出発。訪問先、南アフリカは日本から1万4000キロ。政府専用機でも、途中で燃料補給が必要で、シンガポール経由で21時間の道のりだった。

翌日22日の早朝5時過ぎに到着。1泊し、2日間の国際会議に出席、翌日の午後6時に再びシンガポールに向け出発し、日本には24日月曜日の夜9時過ぎに到着予定だ。

移動中の首相はどう過ごしているのか。行きは、シンガポールまでは国際会議に向けた勉強などを行っていたそうだが、シンガポールからは休息にあてたという（首相周辺）。到着後は「海外訪問中も日程を詰め込むと、体がもたない。少しでも休めるようにと余裕をもったスケジュールにした」（政府関係者）という。会議への出発は比較的遅い時間にし、首脳晩餐会なども代理が出席、午後6時過ぎにはホテルに戻っていた。

首相のデビュー戦となったASEAN首脳会議も1泊3日の弾丸日程だった。「なぜ？いつもここまでの弾丸日程を組むのか」と、疑問に感じている同行記者も少なくない。ある政府関係者は「経済対策のとりまとめは金曜日がギリギリだった。来週水曜日には党首討論がある、月曜日に帰国して、火曜日に準備をしたい思いがあった」と明かす。

■初日で18人のトップらと会話 “挨拶魔”と呼ばれるワケ

全日程を終え取材に応じた首相は、質問に答える前に「1泊4日の強行軍、おつかれさまでした」と記者団をねぎらった。その上で、成果については「多くの首脳と会えて、立ち話を含めるとたくさん話ができ有意義だった」と語った。

今回、注目された中国の李強首相との接触はなかった一方、首相が初日だけで会話した首脳は、国と国際機関を合わせて18人。特に一度電話会談をしたが、初の対面となったイタリアのメローニ首相とハグを交わす場面もあった。

■「怒濤の1か月」は終了も…帰国後が「勝負の1か月」

ある外交官が私に「高市総理は『挨拶魔』なんですよ」と教えてくれた。前回の国際会議の際、挨拶する首脳の名前を紙に書いた「挨拶ToDoリスト」をつくり、1人ずつ潰していったという。就任から1か月「国際会議では新参者として、まずは挨拶回りをして、顔を売るという事でしょう」（首相周辺）と話していた。

「首相就任から怒濤の1か月だった。順調な滑り出しだったが、帰国してからの1か月が勝負だ」（首相周辺）。首相は帰国後、26日水曜日には初となる党首討論に臨む。新たな物価高対策を盛り込んだ補正予算案も、少数与党国会で野党の協力を得て成立させなくてはならない。さらに、連立を組んだ維新と合意した「定数削減」の結論も年内に期限を迎える。1泊4日の弾丸日程だったが首相周辺はこう話した。「移動時間などは、この先1か月の戦略も少しは考えられたのでは」