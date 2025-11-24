dianaのパフォーマンスにAKB48の佐藤綺星さんが参戦

DeNAのファン感謝祭「BAY BLUE FESTIVAL 〜 BAYSTARS FUN! DAYS 〜 Supported by ありあけハーバー」2日目が23日、横浜スタジアムで行われ、オフィシャルパフォーマンスチームdianaのステージにAKB48の佐藤綺星さんが登場した。佐藤さんのパフォーマンスには「ベイスターズユニめちゃくちゃ似合うな」などとファンから反響が寄せられ、会場の注目を集めていた。

佐藤さんはAKB48の17期生として2022年に加入し、10年のチア経験を持つ実力者。この日はdianaの衣装を着用してステージに立ち、バキバキの腹筋がのぞくスタイルにミニスカート姿でダンスを披露した。6月の「推せ推せ！YOKOHAMA☆IDOL SERIES 2025」に続く共演となり、キレのある動きで観客を沸かせた。

ステージ後にはDeNAのユニホームに着替え、ボールガールを務める姿も見せた。場内の雰囲気を盛り上げながらファン感謝祭の進行に携わり、多くの観客が視線を送っていた。球場イベントでの存在感は強く、にぎやかな催しの中でも目を引く存在となった。

SNSでは「横浜に天使が帰ってきた」「佐藤綺星さん可愛すぎてびびる」「かわいい！」といった声が並んでいた。dianaとの再共演で披露したダンスやベイスターズユニホーム姿が注目を集め、ファンの喜びが広がっていた。（Full-Count編集部）