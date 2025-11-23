¥Ë¥å¡¼¥¹¥È¥Ã¥× > IT ·ÐºÑ¥Ë¥å¡¼¥¹ > ITÁí¹ç¥Ë¥å¡¼¥¹ > ¸ºÎÌÌôGLP-1¤Î¹³±ê¾ÉºîÍÑ¤ËÃíÌÜ¨¡¨¡¿··¿¥³¥í¥Ê¸å°ä¾É¤Ø¤ÎÎ×¾²»î¸³¤¬¡Ä ¸ºÎÌÌôGLP-1¤Î¹³±ê¾ÉºîÍÑ¤ËÃíÌÜ¨¡¨¡¿··¿¥³¥í¥Ê¸å°ä¾É¤Ø¤ÎÎ×¾²»î¸³¤¬»ÏÆ° ¸ºÎÌÌôGLP-1¤Î¹³±ê¾ÉºîÍÑ¤ËÃíÌÜ¨¡¨¡¿··¿¥³¥í¥Ê¸å°ä¾É¤Ø¤ÎÎ×¾²»î¸³¤¬»ÏÆ° 2025Ç¯11·î23Æü 8»þ0Ê¬ WIRED.jp ¥ê¥ó¥¯¤ò¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë ¤ß¤ó¤Ê¤Î´¶ÁÛ¤Ï¡© ÈîËþ¼£ÎÅÌô¤È¤·¤Æ»È¤ï¤ì¤ëGLP-1Ìô¤ÎÉý¹¤¤¸ú²Ì¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£ÊÆ¹ñ¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î¹³±ê¾ÉºîÍÑ¤¬¿··¿¥³¥í¥Ê¸å°ä¾É¤Î¼£ÎÅ¤Ë¤â¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¤«¤É¤¦¤«¤òÄ´¤Ù¤ëÎ×¾²»î¸³¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£ ¥ê¥ó¥¯¤ò¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë ¤ß¤ó¤Ê¤Î´¶ÁÛ¤Ï¡©