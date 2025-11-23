ÂçÃ«æÆÊ¿¡¢¥Õ¥£¡¼¥ë¥É³°¤Ç¤â¡ÈÄ¶°ìÎ®¡É¡¡ºâÃÄÀßÎ©¡Ä¥°¥é¥Ö6Ëü¸Ä´óÂ£¡¢´óÉÕ¤Ë²Ã¤ï¤ë·®¾Ï
¡ÖSHOHEI OHTANI FAMILY FOUNDATION¡×¤ÎÀßÎ©¤òÈ¯É½
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï21Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö22Æü¡Ë¡¢¡ÖSHOHEI OHTANI FAMILY FOUNDATION¡ÊÂçÃ«æÆÊ¿¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼ºâÃÄ¡Ë¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¤¿¤³¤È¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¿ô¡¹¤Î¼Ò²ñ¹×¸¥³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿°ÎºÍ¤¬¡¢¿·¤¿¤ÊÆ»¤Ç¤â¤Þ¤¤¿Ê¤¹¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡ºâÃÄ¤Î¥í¥´¤Ï¡¢ÂçÃ«¤È¿¿Èþ»ÒÉ×¿Í¡¢Ä¹½÷¡¢°¦¸¤¥Ç¥³¥Ô¥ó¤È»×¤ï¤ì¤ë¡È²ÈÂ²4¥·¥ç¥Ã¥È¡É¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ç¤ÏÍýÇ°¤âÀâÌÀ¤µ¤ì¡¢¡Ö»ä¤¿¤Á¤Î»ÈÌ¿¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬±¿Æ°¤òÂ³¤±¡¢·ò¤ä¤«¤ËÀ¸¤¤ë¤³¤È¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë»ñ¶â¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤ê·ò¹¯¤Ç¹¬¤»¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢µß½õ¡¦ÊÝ¸î¡¦¥±¥¢¤òÉ¬Í×¤È¤¹¤ëÆ°Êª¤¿¤Á¤ò¼é¤ê»Ù¤¨¤ë¥×¥í¥°¥é¥à¤â»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡×¤È·Ç¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆüÊÆ¤ÇÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤ÀºâÃÄÀßÎ©¤ÎÈ¯É½¡£¤â¤Ã¤È¤â¡¢ÂçÃ«¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¼Ò²ñ¹×¸¥³èÆ°¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿¡£¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹»þÂå¤Î2021Ç¯11·î¤Ë¤Ï¡¢Áª¼ê²ñ¤Ë¤è¤ëÇ¯´ÖºÇÍ¥½¨Áª¼ê¤È¥¢¡¦¥ê¡¼¥°ºÇÍ¥½¨Ìî¼ê¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤ë¤È¡¢Æ®ÉÂÃæ¤Î»Ò¶¡¤ä¤½¤Î²ÈÂ²¤ò»Ù±ç¤¹¤ëÈó±ÄÍøÃÄÂÎ¤Ë¾Þ¶â¤ò´óÉÕ¤·¤¿¡£
¡¡2023Ç¯11·î¤Ë¤ÏÆüËÜ¹ñÆâ¤Ë¤¢¤ëÌó2Ëü¹»¤ÎÁ´¾®³Ø¹»¤Ë¥¸¥å¥Ë¥¢ÍÑ¥°¥é¥ÖÌó6Ëü¸Ä¤ò´óÉÕ¡£¡ÖÌîµå¤·¤è¤¦¤¼¡ª¡×¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤âÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÆþÃÄ¸å¤Î2024Ç¯1·î¤Ë¤Ï¡¢1Æü¤ËÈ¯À¸¤·¤¿Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤Ë¤è¤ëÈïºÒÃÏ¤Ø¤Î»Ù±ç¤òÈ¯É½¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï100Ëü¥É¥ë¡ÊÌó1²¯4500Ëü±ß¡Ë¤Î´óÉÕ¤ò¹Ô¤¤¡¢ÂçÃ«¤â¸Ä¿Í¤Ç´óÉÕ¤·¤¿¡£
¡¡2025Ç¯1·î¤Ï¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ç»³²Ð»ö¤¬È¯À¸¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¤Æ50Ëü¥É¥ë¡ÊÌó7800Ëü±ß¡×¤Î´óÉÕ¤òÈ¯É½¡£¼ÂºÝ¤Ë¾Ã²Ð³èÆ°¤Ë½¾»ö¤¹¤ë¾ÃËÉ¼Ö¤òË¬Ìä¤·¡¢·ãÎå¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£7·î¤Ë¤Ï¡ÖDECOY SAVES OPENING DAY¡Ê¥Ç¥³¥Ô¥ó¤¬³«ËëÀï¤òµß¤¦¡Ë¡×¤Î³¨ËÜ¤Î½ÐÈÇ¤òÈ¯É½¤·¡¢¼ý±×¤òÊÝ¸î¸¤¤Î¥·¥§¥ë¥¿¡¼¤ò±¿±Ä¤¹¤ëNPO»Ù±ç¤Ë³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿³èÆ°°Ê³°¤Ë¤â¡¢ÂçÃ«¤Ï¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼´ë¶È¤òÄÌ¤¸¤ÆÍÍ¡¹¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¡¢ºâÃÄ¤òÀßÎ©¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤µ¤é¤Ë¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¤Î¾ì¤¬Áý¤¨¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤À¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë