漫画家・青山剛昌バラエティロケ初出演！ TV番組『道との遭遇』11／25は1時間SP
人気作『名探偵コナン』や『YAIBA』の作者、国民的漫画家の青山剛昌がバラエティ番組『道との遭遇』のロケに初出演！ MCのお笑い芸人・ミキも「面白すぎる」と絶賛する1時間スペシャルが放映される。
11月25日（火）放送のバラエティ番組『道との遭遇』に、大人気マンガ『名探偵コナン』の著者である漫画家の青山剛昌が「旅のお供」として出演することが発表された。
青山剛昌は普段アニメ関連やドキュメンタリー番組など以外にテレビ番組に出演することはあまり無く、今回『道との遭遇』で初めてバラエティ番組のロケに挑戦するという。
今回巡るのは、道マニアの鹿取茂雄が何年もかけて調査している肝いりの隧道。全国でここにしかないという房総半島にある特殊な隧道の謎を、青山剛昌と一緒に解明していく。
向かった先は千葉県君津市。道中に通った東京湾アクアラインでは、『名探偵コナン』の漫画内で登場した？ と思しき場所を通過し、車内は大盛り上がり！
他にも、全国のガードレールのうんちく話に話が及ぶと「面白れぇな」とつぶやく青山の姿も。
辿り着いた謎多き隧道では、全国的にも珍しいその構造に興味津々。
最初は「えっ、俺が謎を解くの？ 無理無理無理！」と言っていたものの、ロケの後半には「ミステリーだ！」「面白い！」と、すっかり謎解きに前のめりになっている。
誰がなんのためにどうやって作ったのか？ 謎の解明に向けて地元の人に自ら聞き込み調査。「こんな緊張するロケだとは思わなかったよ」と青山。果たして2人は真相にたどり着けるのか？
ワイプで見届けたMCミキも「面白すぎる」と大絶賛する1時間スペシャル、どうぞお楽しみに。
