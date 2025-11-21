¡Ú¥à¡¼¥ß¥ó¡Û80¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¥¿¥¤¥È¡¼¤¯¤¸¤Î¤«¤ï¤¤¤¤¾ÞÉÊ¤ËÃíÌÜ¡ª
¥à¡¼¥ß¥ó80¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¡Ö¥¿¥¤¥È¡¼¤¯¤¸ ¥à¡¼¥ß¥ó Anniversary Year¡×¤¬¡¢Á´¹ñ¤Î¥í¡¼¥½¥ó¡¢¥Û¥Ó¡¼¥·¥ç¥Ã¥×¡¢½ñÅ¹¤Ê¤É¤ÎÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤Ë¤ÆËÜÆü2025Ç¯11·î21Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê½ç¼¡È¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£¤«¤ï¤¤¤¤¾ÞÉÊ¤ò¾Ò²ð¡£
¡ä¡ä¡ä¡Ö¥¿¥¤¥È¡¼¤¯¤¸ ¥à¡¼¥ß¥ó Anniversary Year¡×¾ÞÉÊ¤ò¤¹¤Ù¤Æ¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡Ê¼Ì¿¿11ÅÀ¡Ë
¡Ø¥à¡¼¥ß¥ó¡Ù¤Ï¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¤Îºî²È¥È¡¼¥Ù¡¦¥ä¥ó¥½¥ó¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤¿¡£·ãÆ°¤Î»þÂå¤Î¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥à¡¼¥ß¥ó¤ÎÊª¸ì¤Ï¡¢Í§¾ð¤äÍ¦µ¤¡¢¼«Á³¤È¤Î¶¦À¸¤Ê¤ÉÉáÊ×Åª¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤òÉÁ¤¡¢À¤Âå¤ä¹ñ¶¤òÄ¶¤¨¤Æ¹¤¯°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¥È¡¼¥Ù¡¦¥ä¥ó¥½¥ó¤ÎÉÁ¤¤¤¿¥à¡¼¥ß¥ó¤Î¾®Àâ¥·¥ê¡¼¥º¤Ï60¤òÄ¶¤¨¤ë¸À¸ì¤Ç½ÐÈÇ¤µ¤ì¡¢¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¤Ï40¥«¹ñ¤ÇÅ¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶áÇ¯¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Ï»¨»ï¡Ø¥¶¡¦¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥«¡¼¡Ù¤Ç¤ÎÆÃ½¸¤ä¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥Ö¥ë¥Ã¥¯¥ê¥ó¸ø¶¦¿Þ½ñ´Û¤ÇÅ¸¼¨¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢ºÆ¤ÓÃíÌÜ¤µ¤ì»Ï¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¢¥Ë¥á²½¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¥à¡¼¥ß¥ó¾®Àâ¤Î½ÐÈÇ80¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¡£¡Ö¥à¡¼¥ß¥ó¡×¡Ö¥ê¥È¥ë¥ß¥¤¡×¡Ö¥Ë¥ç¥í¥Ë¥ç¥í¡×¤Ê¤É¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤ä¡¢80¼þÇ¯¥í¥´¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¤³¤³¤Ç¤·¤«¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¸ÂÄê¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤ªÉô²°¤òºÌ¤ë¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢»¨²ß¤«¤é¡¢ËèÆü»È¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¼ÂÍÑ¥°¥Ã¥º¤Þ¤Ç¡¢¥à¡¼¥ß¥ó¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤È³Ú¤·¤á¤ë¡£
A¾Þ¡¦B¾Þ¤Ï¡¢¡Ö¥à¡¼¥ß¥ó¡×¤È¡Ö¥ê¥È¥ë¥ß¥¤¡×¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¥¦¥§¥ë¥«¥à¥Ü¡¼¥É¤ò»ý¤Ã¤¿¡¢Â¸ºß´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¡£¤ªÉô²°¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤È¤·¤Æ¾þ¤ì¤Ð¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â¥à¡¼¥ß¥ó¤¿¤Á¤¬Í¥¤·¤¯¤ª·Þ¤¨¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
C¾Þ¤Ë¤Ï¡¢80¼þÇ¯¥í¥´¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥×¥ì¡¼¥È¤ò¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¡£µÇ°¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤·¤Æ¾þ¤ë¤Û¤«¡¢¾®ÊªÃÖ¤¤È¤·¤Æ¤â»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤À¡£
D¾Þ¤Ï¡¢¡Ö¥à¡¼¥ß¥ó¡×¡Ö¥ê¥È¥ë¥ß¥¤¡×¡Ö¥¹¥Ê¥Õ¥¥ó¡×¡Ö¥Ë¥ç¥í¥Ë¥ç¥í¡×¤Î4¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤«¤éÁª¤Ù¤ë80¼þÇ¯¥Á¥ã¡¼¥àÉÕ¤¤Î¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¥Ð¥Ã¥¸¡£¥Ð¥Ã¥°¤ä¥Ý¡¼¥Á¤ËÉÕ¤±¤Æ¡¢ËèÆü°ì½ï¤Ë¤ª¤Ç¤«¤±¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
E¾Þ¤Ï¡¢¥«¥Ã¥×¥±¡¼¥É÷¤Ë»ÅÎ©¤Æ¤¿¥Ï¥ó¥É¥¿¥ª¥ë¡£¸«¤¿ÌÜ¤â¤«¤ï¤¤¤¯¡¢¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¥·¡¼¥ó¤ä¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿Â£¤êÊª¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£
F¾Þ¤Ï¡¢80¼þÇ¯¥¢¡¼¥È¤ò»È¤Ã¤¿¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¥À¥¤¥«¥Ã¥È¥á¥âÄ¢¡£»Å»ö¤ä¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç»È¤¨¤ë¼ÂÍÑÀ¤È¡¢¥à¡¼¥ß¥ó¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬Ì¥ÎÏ¤À¡£
LH¡Ê¥é¥¹¥È¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¡Ë¾Þ¤Ï¡¢¥¦¥§¥ë¥«¥à¥Ü¡¼¥É¤ò»ý¤Ã¤¿Ìó80cm¤ÎÂç¤¤µ¤Î¡Ö¥Ë¥ç¥í¥Ë¥ç¥í¡×¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¡£Â¸ºß´¶¤Î¤¢¤ë¥µ¥¤¥º¤È¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤Î¼Á´¶¤¬Ì¥ÎÏÅª¤À¡£¤ªÉô²°¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤È¤·¤Æ¤â³Ú¤·¤á¤ë¡£ºÇ¸å¤Î¤¯¤¸¤ò°ú¤¤¤¿Êý¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¡£
WH¡Ê¥À¥Ö¥ë¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¡Ë¾Þ¤Ë¤ÏA¾Þ¡¢B¾Þ¡¢LH¾Þ¤Î¥»¥Ã¥È¤ò¤´ÍÑ°Õ¡£¥¿¥¤¥È¡¼¤¯¤¸¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤«¤é¤¯¤¸¤ÎÈ¾·ô¤ËµºÜ¤µ¤ì¤¿IDÈÖ¹æ¤òÆþÎÏ¤·¤Æ±þÊç¤·¤¿Êý¤ÎÃæ¤«¤éÃêÁª¤Ç30Ì¾¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£±þÊç¤Ë¤Ï¥¿¥¤¥È¡¼¤¯¤¸¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ø²ñ°÷ÅÐÏ¿¡ÊÌµÎÁ¡Ë¤Î¾å¡¢¥í¥°¥¤¥ó¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥¿¥¤¥È¡¼¤¯¤¸ ¥à¡¼¥ß¥ó Anniversary Year¡×¤ÎÈ¯Çä¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¡ÖA¾Þ¡ÁF¾Þ¥»¥Ã¥È¡ÊÁ´¼ï¡Ë¡×¤òÃêÁª¤Ç1Ì¾ÍÍ¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤â¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¡£
¡ÊC¡ËMoomin Characters TM
¡ÊC¡Ë TAITO CORPORATION
