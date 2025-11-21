ドジャース球団がSNSで公開した名場面

崖っぷちの状況からワールドシリーズ（WS）連覇につながった快音は、多くのファンの心に刻まれているようだ。ドジャースは19日（日本時間20日）、球団公式SNSでブルージェイズとのWS第7戦の動画を公開。投稿された1分23秒の“熱狂”が大反響となっている。

ドジャースが投稿したのはWS第7戦の9回、1死から飛び出したミゲル・ロハス内野手の同点弾。32年ぶりの世界一まであと2アウトと迫っていたブルージェイズファンは沈黙し、ドジャースベンチとファンは歓喜に沸いた。球団は「あなたは1日に何回ミギー（ロハス）のこの本塁打を思い出しますか？」とテキストを添えて公開。わずか1日でX（旧ツイッター）とインスタグラムを合わせて、約11万件の“いいね”の反応が見られ、世界中で話題となっている。

この動画に日本ファンも続々反応。「今でも泣ける」「これがなかったらドジャースは勝てなかったっていう場面だらけのWSだったけど間違いなくその中でもトップの一打」「何度見ても感動する」「その後（9回裏）のファインプレーも含めて“ロハスのワールドシリーズ”でもあった」「まだ信じられないと思うことも…」「毎日見てるわ」とコメントを寄せていた。

チームを支えてきた36歳ベテランの劇的アーチが生んだ歓喜は、ドジャースの連続世界一から約3週間経った今でもファンの記憶に鮮明に焼き付いているようだ。（Full-Count編集部）