メガネブランド「Zoff（ゾフ）」が、人気特撮作品「ゴジラ」と初めてコラボしたアイウェアコレクション「Zoff／GODZILLA」を12月5日に新発売し、11月21日から公式オンラインショップで先行予約受付を開始します。

【写真】ゴツゴツとした質感、放射熱線も… ゴジラになれた気分にも！ 「Zoff／GODZILLA」モデル一挙、公開！

「Zoff／GODZILLA」は、1954年に誕生した第1作から2023年公開の邦画最新作まで、昭和、平成、令和の各時代の象徴的な作品世界をフレームデザインに落とし込んだコレクション。1950年代をイメージしたクラシックな「ゴジラ」モデル、ゴジラとメカゴジラを左右非対称のデザインで表現した「ゴジラVSメカゴジラ」、左頬の傷や重厚な色味を再現した「ゴジラ−1.0」モデルなどがラインアップ。

「ゴジラ」モデルは、クラシックなシェイプのフォルム。テンプルでは、初代ゴジラのゴツゴツとした質感を表現し、「オキシジェン・デストロイヤー」のピンがアクセントになっています。価格は1万5500円（以下、税込み）です。

「ゴジラVSメカゴジラ」モデルは、それぞれの熱線の色をイメージしたフロントピンや、「国連G対策センター」のマークなど、各種劇中モチーフをふんだんに散りばめた一本になっています。

「ゴジラ−1.0」モデルは、テンプルの内側に、放射熱線をイメージしたブルーのラインを入れ、「東洋バルーン」のロゴやゴジラを模した木片のマークなど、作品の印象的な要素を随所に盛り込んだデザインとなっています。

ゴジラの表皮を彷彿とさせる黒くデコボコのあるメガネケースと、各作品の象徴的なビジュアルがプリントされたメガネ拭きがセット。価格はいずれも1万5500円（税込み）です。