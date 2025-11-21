ドジャース移籍後に2年連続の頂点

大谷翔平投手は今季3年連続、通算4度目のMVPを受賞した。ドジャース移籍後には2年連続のワールドシリーズ制覇を達成。地元放送局「スポーツネット・ロサンゼルス」は激闘の舞台裏を追う映像を公開するなか、突如として大谷の“変顔”だけを集めた投稿を行った。

「スポーツネット・ロサンゼルス」は20日（日本時間21日）、自社X（旧ツイッター）を更新。「あなたが必要としているとは思わなかったショウヘイのコンテンツをどうぞ 今夜7時放送の#BackstageDodgersの新エピソードをお見逃しなく！」とし、番組の告知を行った。

大谷の「コンテンツ」とは、カメラの前で“クソガキ”を発動する場面だった。眠たい表情や“ガンを飛ばす”ような険しいもの、カメラを見つけておどける姿など、様々な変顔がまとめられている。

大谷といえば、フィールドでの圧倒的な成績や振る舞いと同時に、心から野球を楽しむ少年の心を持ち合わせていることも魅力だ。変顔の連発もまた、ファンにはたまらないクリップとなっている。（Full-Count編集部）