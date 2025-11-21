多国籍の9人組ガールズグループ「TWICE」のチェヨン（26）が「迷走神経性失神」の診断を受けたため休養することを20日、同グループの公式サイトで発表された。

公式サイトは「チェヨンに関するお知らせ」として「TWICEメンバーチェヨンの健康状態に関しまして、以下のとおりお知らせいたします。チェヨンは最近、迷走神経性失神との診断を受け、専門医による診察および精密な検査に基づき休養を取ってまいりましたが、さらに回復のための期間が必要であるとの判断に至りました」と発表した。

そのため「これを受け、慎重な協議の結果、チェヨンは当面の間、活動を中断し、治療と安静、十分な休養を取ることと致しました」と活動を休止するとした。

今後については「現在チェヨンは、年末までの十分な休息とコンディションの回復を目標としており、健康を最優先に考えるべきとの判断から、今後予定されておりますスケジュールには最小限での参加、またはやむを得ず不参加となる可能性があることをお知らせいたします（JYPエンタテインメントオフィシャルサイトより）」と伝えた。

チェヨンの休養発表について「ファンの皆様にはチェヨンの回復を願いながらご理解・ご協力いただけますと幸いです」とし「日本で予定しているスケジュールに関しても最小限での参加、またはやむを得ず不参加となる可能性があることをお知らせいたします。何卒よろしくお願いいたします」としている。