良品計画（東京都文京区）が展開する無印良品が、2026年の「福缶」の抽選販売を実施。11月20日午前10時から抽選応募の受付を開始しています。

縁起物は「40種」

「福缶」は2012年の正月に販売を開始。企画当初、東日本大震災が発生したことから、震災復興の東北を応援したいという思いを込め、東北4県（青森・岩手・宮城・福島）の14種類の縁起物を缶に詰めて販売されました。その後も継続的に東北を応援しながら徐々に地域を広げ、地域に根付いた郷土玩具の面白さを届けるため、幅広く日本の縁起物を紹介。毎年、その抽選倍率の高さがSNSなどで話題になるなど、人気を集めています。

今回の「福缶」は、日本各地の作家・工房が一つ一つ手作りした縁起物（1点）と、無印良品で使えるギフトカード1枚（2026円分）がセット。縁起物は、2026年の干支である「午（うま）」にちなんだモチーフをはじめ、だるま、こけしなど40種のラインアップの中から1点が封入されます。何が入っているかは「お楽しみ」です。

価格は2026円（税込み）。抽選の当選者のみ購入できます。

抽選応募期間は12月1日午前10時まで。特設サイトから、1人につき1回まで応募できます。抽選結果発表日は12月5日ごろ。当選者は2026年1月1日から同月10日までの期間に、応募時に指定した1店舗で購入・受け取りが可能です。