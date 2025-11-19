¡Ú¹â»Ô¼«Ì±¡ÛÎ¾¼ê¥Ý¥±¥Ã¥ÈÆþ¤ì¥ä¥ó¥¡¼°Ò°µ¤ÎÃæ¹ñ¶ÉÄ¹¡ÖÂÖÅÙ°¤¹¤®¡×Âç¹Ó¤ì¤â¢ª¼Â¤Ï¥Ú¥³¥Ú¥³Æ¬²¼¤²º¤ÏÇ´é¤ÎÆüËÜ¶ÉÄ¹¤¬ÍÇ½¥¯¥»¼Ô¡Ö¤ï¤¶¤È¡×»ØÅ¦¡¡¡ÖÀ¤³¦¤ËÃæ¹ñ¤¬ÉÔÂ½¤Ë¸«¤¨¾å¼ê¤¤¡×¶ÉÄ¹ÃÎ¤ëº´Æ£Àµµ×»á¤¬²òÀâ
¡¡¡Ö¥Ò¥²¤ÎÂâÄ¹¡×¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤¿Á°»²±¡µÄ°÷¤Îº´Æ£Àµµ×»á¤¬£±£¹Æü¡¢¥«¥ó¥Æ¥ì¡Ö½Ü´¶£Ì£É£Ö£Å¡¡¤È¤ì¤¿¤Æ¤Ã¡ª¡×¤Ë½Ð±é¡£ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤Î¹ñ²ñÈ¯¸À¤ËÂÐ¤·Ãæ¹ñ¤¬ÌÔÈ¿È¯¤·¤Æ¤¤¤ë·ï¤Ç¡¢£±£¸Æü¤ËËÌµþ¤ÇÆüÃæ¤Î³°Ì³¾Ê¶ÉÄ¹¶¨µÄ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤ò¼è¤ê¾å¤²¤¿¡£
¡¡Ãæ¹ñÂ¦¤¬»£±Æ¤ò°ÛÎãµö²Ä¤·¤¿±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢¶¨µÄ¤ò½ª¤¨¤¿Î¾¶ÉÄ¹¤¬¸±¤·¤¤É½¾ð¤Ç·úÊª¤ò½Ð¤Æ¤¤Æ¡¢Ãæ¹ñ¶ÉÄ¹¤ÏÎ¾¼ê¤ò¥Ý¥±¥Ã¥È¤ËÆþ¤ì¤¿¤Þ¤Þ°Ò°µÅª¤ÊÂÖÅÙ¤Ç²¿¤«¤òÏÃ¤·¡¢ÆüËÜ¶ÉÄ¹¤ÏÄÌÌõ¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¤Æ¤¦¤Ä¤à¤²Ã¸º¤Çº¤ÏÇ¤·¤¿É½¾ð¡£¤Þ¤ë¤ÇÏ²¼¤Ç¾å»Ê¤ËÅÜ¤é¤ì¤Æ¤ëÉô²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë±ÇÁü¤¬À¤³¦¤ËÎ®¤ì¡¢ÆüËÜ¤Î¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡ÖÂÖÅÙ°¤¹¤®¡×¡Ö¼ºÎé¤Ë¤âÄø¤¬¤¢¤ë¡×¡Ö¥Þ¥¸¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤¡×¡ÖÃæ¹ñÉÝ¤¤¡×¡Ö¥ä¥ó¥¡¼¤Î°Ò°µ¡×¡Ö¤ï¤¶¤È¤ä¤Ã¤Æ¤ë¡×¤ÈÂç¹Ó¤ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡½Ð±é¤·¤¿¶¶²¼Å°ÊÛ¸î»Î¤Ï¡¢¡Ö¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ë¼ê¤òÆþ¤ì¤¿Áê¼ê¤Î¶ÉÄ¹¡¢¤Þ¤¢ÂÖÅÙ°¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤¢¤ì°ìÈÌ¤ÎÂç¿Í¤¬¤ä¤ë¤è¤¦¤ÊÂÖÅÙ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢´°Á´¤Ë°Õ¿Þ¤·¤ÆÀïÎ¬Åª¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤è¤Í¡£Ãæ¹ñ¤âÆüËÜ¤â¤³¤¦¤ä¤Ã¤ÆÊüÁ÷¤¹¤ë¡£Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë»£¤é¤»¤Æ¤¤¤ë¡£´°Á´¤Ë»ÅÁÈ¤ó¤Ç¡¢ÌÀ¤é¤«¤ËÃæ¹ñ¤ÎÊý¤Î¶ÉÄ¹¤Î¤Û¤¦¤¬°Î¤½¤¦¤Ë¤·¤Æ¤ëÊ·°Ïµ¤¤ò½Ð¤·¤Æ¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡º´Æ£Àµµ×»á¤ÏÆüËÜÂ¦¤Î³°Ì³¾Ê¥¢¥¸¥¢ÂçÍÎ½£¶ÉÄ¹¤Î¶â°æÀµ¾´»á¤ËÃíÌÜ¡£ÍÇ½¤ÇÂ¿¤¯¤Î¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ë¤È¤·¡ÖÈó¾ï¤Ë¥Ë¥Ò¥ë¤Ç¥¸¥ç¡¼¥¯¤ò¸À¤¦¤ß¤¿¤¤¤Ê¡¢É½¾ð¤«¤éÅÜ¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤«¾Ð¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤«Ê¬¤«¤ê¤Ë¤¯¤¤¡¢Áê¼ê¤Ë¤ÏÆñ¤·¤¤¿ÍÊª¡×¤È¾Ò²ð¡£¸ò¾Ä¼êÏÓ¤¬¹â¤¯¡ÖÇ´¤ê¤Î¥Í¥´¥·¥¨¡¼¥¿¡¼¤Çµã¤Íî¤È¤·¤â¤Ç¤¤ë¡¢ÀäÂÐ¤ËÕ»¤Ó¤òÇä¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÉ¾¤·¤¿¡£
¡¡Ãæ¹ñÁê¼ê¤ËÆ¬¤ò²¼¤²¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë±ÇÁü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö³°¸ò¤Ï·ë²Ì¤Ê¤Î¤Ç¡¢ºÇ½é¤ËÁê¼ê¤Ë²¸¤òÇä¤ë·Á¤â¤¢¤ë¡£Ãæ¹ñ¤Î¶ÉÄ¹¤¬°Î¤½¤¦¤Ç¤·¤ç¡©¶â°æ¶ÉÄ¹¤â¾å¼ê¤Ê¤Î¤Ï¡¢Èó¾ï¤Ëº¤¤Ã¤¿´é¤ò¤·¤Æ¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡¶â°æ»á¤Ï»£±Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢º´Æ£»á¤Ï¡ÖÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤è¡£ÄÌ¾ï¤Ï»£¤é¤»¤Ê¤¤¾ì½ê¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ï¤¶¤ï¤¶Ãæ¹ñ¤¬»£¤é¤»¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæ¹ñ¤¬°Î¤½¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÎÉ¤¤¡£¤Ç¤âÆüËÜ¤äÂè£³¹ñ¤Ë¤ÏÃæ¹ñ¤¬ÉÔÂ½¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¤«¤é¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¶â°æ¶ÉÄ¹¤Ï¡¢Èà¤é¤·¤¯¾å¼ê¤ËËÜÅö¤Ëº¤¤Ã¤¿´é¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæ¹ñ¤Î¶ÉÄ¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÆÀÅÀ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¤Ò¤È¤Ä¤ÎÂß¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£