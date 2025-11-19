出張でホテルを利用する際、経費精算のため、宿泊費の支払時に領収書をもらう人は多いと思います。そんな中、ホテルの宿泊時に領収書をもらえないケースについて、ホテルサンルートソプラ神戸（神戸市中央区）が公式TikTokアカウントで紹介しています。

【要注意】「えっ…！」 これがホテル宿泊時に「領収書」がもらえない事例です！

公式TikTokアカウントでは「ホテルあるある領収書が発行できないとき」というタイトルの動画を公開。この動画では、クレジットカードや旅行会社で事前に精算済みの場合、ホテルで領収書を発行できないと紹介しています。

その理由について、スタッフは「領収書は金銭の授受を証明するもの」「事前の支払いはホテルへの直接の支払いではないので領収書は出ません」と説明。事前に支払いを済ませた際に領収書が必要な場合、予約サイトの管理画面から領収書を印刷できるということです。

この投稿に対し、SNS上では「なるほど、覚えておかないとですね」「（宿泊サイトで）京都のホテルとって、チェックインしたら領収書は要りますかって聞かれたので、おかしいなとは思いながらはいって言ったら翌日宿泊税200円の領収書くれた」などの声が上がっています。