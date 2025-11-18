大谷壁画前に誕生した新店舗へ寄せられる期待

中華そば専門チェーン「天下一品」が17日（日本時間18日）、ロサンゼルスのリトルトーキョー地区に「天下一品 LA本店」をソフトオープンさせた。大谷翔平投手ら“日本人トリオ”の存在もあり日本人人気が高まる中での出店で、「これは楽しみ」「行ってみたい」などと注目を集めている。

店舗は大谷の巨大壁画が描かれたミヤコホテルの真向かいに位置し、日本文化が根付く地域に新たな名店が加わった。看板メニューの「こってり」は、日本で親しまれてきたラーメン文化を象徴する味として紹介されており、現地でも関心を呼ぶといえる。

ロサンゼルスでは、昨季ドジャースに大谷、山本由伸投手が加入し、今季は佐々木朗希投手も加わった。シーズンでは苦しんだ佐々木だが、ポストシーズンでは抑えとして存在感を発揮し、チームの2連覇に貢献したこともあり、日本人旅行者の増加が続いている。米国で高まるラーメン人気と相まって、同店への関心もさらに広がりそうだ。

SNSでは出店を受け、「すごい」「ついに天一がLA進出」「限定メニューも気になる……」といった声が寄せられていた。日本からの旅行客だけでなく、現地ファンにも広がる期待がうかがえる。（Full-Count編集部）