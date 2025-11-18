ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。

布団が“ホテル級のふかふか”に！【アイリスオーヤマ】1年中使えるコスパ家電！布団乾燥だけじゃない“使い道多すぎ”な一台。Amazonで今すぐチェック！

スクリーンショット 2025-11-10 224641


温風でふとんをあたため、湿気とカラリととばす「カラリエ」。 ツインノズルだから2つの布団も一気に同時あたため&乾燥。

※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。

→【アイテム詳細を見る】

スクリーンショット 2025-11-10 224704


シンプルでオシャレ、デザイン性UP！フラットなパネルはシンプルで操作がしやすい。ツインノズルで使い方いろいろ。

スクリーンショット 2025-11-10 224727


アロマケースをノズルにセットして、お気に入りの香りに包まれながら気持ちやよく眠れる。睡眠前にあったか温風仕上げ。布団を温め、ふんわり仕上げ。

→【アイテム詳細を見る】

スクリーンショット 2025-11-10 224715


立体ノズルにサイドフラップが付くことで安定感UP♪立体型フラップが布団の中で大きな空間を作り、隅々まで風を届ける。