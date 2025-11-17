イラストレーターの福田雄一さんの漫画「多様性」がインスタグラムで9100以上の「いいね」を集めて話題となっています。

【漫画】本編を読む

普段は真面目でおとなしそうな男性と、仕事のためLINEを交換。すると、彼のLINEアイコンは…という内容で、読者からは「あるあるですね」「この意外性が吉と出ることも！」などの声が上がっています。

アイコンにはその人の個性が表れる？

福田雄一さんは、インスタグラムで漫画を発表しています。作品について話を聞きました。

Q.今回、漫画「多様性」を描いたきっかけを教えてください。

福田雄一さん「まさに同じような体験があったので、漫画にしました」

Q.LINEのアイコンで「新しい一面」を知ったとき、その後の関係性に変化は生まれますか。

福田雄一さん「私の場合は、どちらかというと見なかったことにするかもしれません。表面上は特別何も変わりません」

Q.作中のエピソード以外にも、LINEアイコンの意外性で引いてしまった体験はありますか。

福田雄一さん「昨今、対面よりオンライン上で知り合うことが増えたので、アイコンに限らずメールや絵文字などの使い方の雰囲気と、実際にお会いしたときのギャップが大きいことはよくありますね」

Q.逆に、LINEアイコンの意外性がプラスに働いた体験はありますか。

福田雄一さん「仕事などで知り合った方で、お子さんの写真をアイコンにされているのを見ると、『2人もお子さんいたんや〜』などとプライベートな一面にほっこりします」

Q.過去に、特に気になるLINEアイコンはありましたか。

福田雄一さん「そこまで分析したことはないですが、初期設定のままの人も含め、その人の個性が出るものだとは思いますね」

Q.漫画「多様性」について、どのようなコメントが寄せられていますか。

福田雄一さん「今回は結構いろいろな意見がありましたが、特に共感の声が多かったです」