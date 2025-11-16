±ºÏÂ¤¬¥Û¥¤¥Ö¥é¡¼¥Æ¥óÂàÃÄ¤òÀµ¼°È¯É½¡Ö¤º¤Ã¤È»ä¤Î¿´¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¡¡¥Á¥¢¥´¡¦¥µ¥ó¥¿¥Ê¤â·ÀÌóËþÎ»
¡¡±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¤Ï11·î16Æü¡¢DF¥Þ¥ê¥¦¥¹¡¦¥Û¥¤¥Ö¥é¡¼¥Æ¥ó¤¬·ÀÌóËþÎ»¤ËÈ¼¤¤¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¸Â¤ê¤Ç¥Á¡¼¥à¤òÎ¥¤ì¤ë¤³¤È¤òÀµ¼°È¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¥Û¥¤¥Ö¥é¡¼¥Æ¥ó¤Ï1995Ç¯1·î23ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢¥Î¥ë¥¦¥§¡¼½Ð¿È¤Î30ºÐ¡£¥ê¡¼¥ë¥¹¥È¥í¡¼¥à¤äFK¥Ü¡¼¥Ç¡¦¥°¥ê¥à¥È¤Ê¤É¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¹ñÆâ¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ç·Ð¸³¤òÀÑ¤ß¡¢2023Ç¯¤Ë±ºÏÂ¤Ø²ÃÆþ¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ç¤Ï3¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¥×¥ì¡¼¤·¡¢AFC¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡ÊACL¡ËÍ¥¾¡¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¡£¼éÈ÷¤ÎÍ×¤È¤·¤ÆÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Á¡¢·ø¼Â¤Ê¥×¥ì¡¼¤Ç¥Á¡¼¥à¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¥Û¥¤¥Ö¥é¡¼¥Æ¥ó¤Ï¥¯¥é¥Ö¤òÄÌ¤¸¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¡£¡Ö¤³¤Î3Ç¯´Ö¡¢±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¤Î¤¿¤á¤Ë¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ï¡¢Ì¾ÍÀ¤Ç¤¢¤ê¡¢¸÷±É¤Ê¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤³¤ËÍè¤¿½éÆü¤«¤é¡¢¤³¤Î¥¯¥é¥Ö¤¬ÆÃÊÌ¤À¤È»×¤¨¤ë¾ðÇ®¤ä¸Ø¤ê¡¢¤½¤·¤ÆÂç¤¤Ê¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¶¯¤¯´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¶¦¤ËACL¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¤³¤È¤Ï¡¢»ä¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÃæ¤ÇºÇ¤âÂç¤¤Ê¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤·¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¿´¤Ë»Ä¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤Î½Ö´Ö¤ò¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¡¢¤½¤·¤Æ¥¹¥¿¥ó¥É¤Ë¤¤¤¿¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ÈÊ¬¤«¤Á¹ç¤¨¤¿¤³¤È¤Ï¡¢·è¤·¤ÆËº¤ì¤Þ¤»¤ó¡£±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¤º¤Ã¤È»ä¤Î¿´¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥¯¥é¥Ö¤È¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÄÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¥Ö¥é¥¸¥ë¿ÍFW¥Á¥¢¥´¡¦¥µ¥ó¥¿¥Ê¤È¤Î·ÀÌóËþÎ»¤âÈ¯É½¡£À¶¿å¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹¤«¤é2024Ç¯¤Ë²ÃÆþ¤·¡¢1Ç¯ÌÜ¤Ï36»î¹ç¤Ç12ÆÀÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£º£µ¨¤â´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç17»î¹ç¤Ç4ÆÀÅÀ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥µ¥ó¥¿¥Ê¤Ï¥¯¥é¥Ö¤òÄÌ¤¸¡¢¡Ö±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¤Ë´Ø¤ï¤ëÁ´¤Æ¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¡£2Ç¯´Ö¶¦¤ËÆ®¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¿·¤·¤¤Ä©Àï¤Ë¸þ¤«¤¤¤Þ¤¹¡£°ú¤Â³¤±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë